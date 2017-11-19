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Çorum'da apartman dairesinde sis bombası patladı

Çorum'da bir apartman dairesinde patladıktan sonra balkona atılan sis bombası paniğe neden oldu. Duman ve kokudan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çorumda apartman dairesinde sis bombası patladı

19 Kasım 2017 18:44
Çorum'da apartman dairesinde sis bombası patladı - Tıkla İzle

Olay Gülalibey Mahallesi, Cemilbey Caddesi Numara 121'deki Yeşilköşk apartmanında meydana geldi. Apartmanın 2. katında bulunan ve Mehmet Z.'ye ait olduğu bildirilen dairede önce bir patlama sesi duyuldu, ardından etrafa yoğun sis yayıldı. Paniğe neden olan olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan olaydan sonra duman ve kokudan etkilenen vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Polis ekipleri binada yaptıkları incelemede, Mehmet Z.'ye ait ikinci kattaki evde, yasa dışı yollardan temin edilen sis bombasının infilak ettiğini, infilak eden sis bombasının evin balkonuna atıldığını belirledi. Patlamanın olduğu binanın 5. katında bulunan Gülşen, Semiha, Recep, Mustafa Emir, Çınar Yavuz ve Yusuf Kaan E. duman ve kokudan etkilendikleri için yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

"Yasa dışı madde bulundurmak" suçundan gözaltına alınan Mehmet Z.'nin, polise verdiği ifadesinde sis bombasını kendisine bir arkadaşının verdiğini belirterek, "Evde patlama meydana gelince panikle sis bombasını evimin balkonuna attım. Duman balkondan mahalleye yayıldı" dediği öğrenildi. 

Bülent Özkaleli
 

Etiketler: sis bombası

 

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