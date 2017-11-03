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Çorum’un ihracatında artış

Çorum’da Ekim ayında 13 milyon 104 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Çorumun ihracatında artış

03 Kasım 2017 17:03

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Ekim ayı ihracat rakamlarına göre Çorum’da geçtiğimiz Eylül ayna göre ihracat oranlarında artış gözlenirken iller bazındaki performansta 49. sırada yer aldı.

türkiye genelinde ise Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 artışla 13 milyar 528 milyon dolar oldu. Bu yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 128 milyar 659 milyon dolar olan ihracat, son 12 aylık dönemde de bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artışla 154 milyar 227 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin miktar bazında ihracatı da Ekim ayında yüzde 14,1 artarak 10,1 milyon ton olurken, ilk dokuz ayda yüzde 11,9 artış gösterdi.

TİM verilerine göre Ocak ayında 11 milyon 900 bin, Şubat ayında 11 milyon 900 bin, Mart ayında 10 milyon 749 bin, Nisan ayında 12 milyon 842 bin, Mayıs ayında 11 milyon 10 bin, Haziran ayında 11 milyon 259 bin, Temmuz ayında ise 17 milyon 499 bin, Ağustos ayında 15 milyon 302 bin dolar, Eylül ayında 10 milyon 631 bin, Ekim ayında ise 13 milyon 104 bin dolar olmak üzere bu yıl toplam 126 milyon 196 bin dolarlık ihracat yapıldı. 

Muhammed Muttalip Yalçın

 

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