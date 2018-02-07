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Crytek İstanbul, Güvenli İnternet Günü Etkinlikleri için Ankara’daydı

6 Şubat Dünya Güvenli İnternet Günü kapsamında BTK tarafından düzenlenen etkinliğe Google, Facebook ve Crytek İstanbul katıldı.

Crytek İstanbul, Güvenli İnternet Günü Etkinlikleri için Ankaradaydı

07 Şubat 2018 13:46

Bu sene, “Daha iyi bir İnternet seninle başlayacak: Değerlerine sahip çık” teması ile kutlanan Güvenli İnternet Günü, çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) kutlandı. Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla gerçekleşen ve bir çok konuşmanın yapıldığı etkinlikte, Crytek İstanbul ekibi de yer aldı. Google ve Facebook yetkililerinin de atölyeler düzenlediği günde Crytek İstanbul ekibi de stant kurdu.

Crytek İstanbul’un kurduğu stanta gelen etkinlik katılımcaları, burada firmanın geliştirdiği The Climb ve Robinson: The Journey isimli oyunları oynayarak, sanal gerçeklik teknolojisi ile tanıştılar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın da ziyaret edip, sanal gerçeklik oyunlarını deneyip çok memnun kaldığı stant, Güvenli İnternet Günü etkinliklerinin en renkli ve yeni nesil teknolojilerin en ön planda olduğu köşelerinden biri oldu.

Etkinliğe ekibi ile birlikte katılan Crytek İstanbul Genel Müdürü Haşim Akkaya ise; Crytek’in 1999 yılından beri yazılım, sanal gerçeklik ve oyun teknolojileri alanında yaptığı çalışmalarla Türk girişimcilerin yeteneklerini dünyaya kanıtladığını, firmanın son geliştirdiği oyunlar olan The Climb ve Robinson: The Journey ile Sanal Gerçeklik alanında çığır açacak teknolojilerin öncülüğünü yaptığını belirtti.

Akkaya, şirket olarak Güvenli İnternet Günü gibi önemli etkinliklerin çocuklara ve ailelere en son teknolojileri deneyimleme imkânı tanıdığını, bu tür etkinliklerin internet hakkında tüm aile bireylerinde farkındalık oluşturduğunu, Türkiye’nin bilim ve teknoloji yarışında önemli bir ölçekte yer alabilmesi ve her alanda gelişmiş toplum olabilmesi için gerekli olduğunu ifade etti. 

 

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