ÇUKUR 35. bölüm sansürsüz İZLEE | Çukur 2. Sezon, Son Bölüm İzle (Çukur 40. Yeni Bölüm, Fragmanı İZLE)

ÇUKUR CANLI İZLE: ÇUKUR 39. yeni bölüm İZLE (Show TV, Puhu, YouTube İZLE!)

ÇUKUR 38. BÖLÜM İZLE... ÇUKUR CANLI İZLE... Çukur'un yeni 2. sezon 6. bölümle nefesleri kesecek... yeni bölümleri heyecanla izleniyor. Çukur fragman İzle! Çukur hayranlarının hasretli bekleyişi sona erdi. Dizinin hayranlarını büyük sürprizler bekliyor. Çukur dizisine bomba isimler transfer olamaya devam ediyor. ÇUKUR zirveyi kimseye kaptırmıyor. Çukur yeni sezon 6. bölümde büyük gerginlik. amaç Gazapizm'le yeniden coşuyor! Yamaç'a Vartolu ve Medet şoku! Çukur 2.sezon 38. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Çukur sezon finalinde Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşanmıştı. 2. sezonda bu hesaplaşmanın nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Çukur'da yer yerinden oynayacak. Cumali ve Vartolu arasındaki savaş ne zaman bitecek? Yamaç ve Vartolu, ele geçirilen ağabeyleri Cumali'yi kurtarmak adına güçlerini birleştirdi. Mahsun ise ÇETO'yu kurtarmak için harekete geçiyor. Çukur'da Afganistanlı Seyfettin Kadı tarafından rehin alınan Cumali kurtulmayı başarıyor. Heycanın giderek artıığı Çukur'da Reşit'in isteğini kim yerine getirecek. Cumali ve Vartolu arasındaki çekişme devam ederken Yamaç bu durum karşısında ne yapacak? Vartolu ve Cumali arasında kalan Yamaç nasıl bir yol izleyecek? Cumali Koçovalı ve Vartolu Saadettin'in sert bir yüzleşme yaşayacağı heyecan dolu bölümde neler olacak? Tansiyonun eksik olamdığı Çukur heyecan dolu yeni bölümüyle sizlerle.... Reşid'in Cumali'yi kaçırdığından emin olan Vartolu ve Yamaç yola koyuluyor.Çukur'da izleyecileri heyecanlandıran oyuncular diziye dahil oldu. Cumali karakterine sürpriz isim geldi. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Çukur'u nasıl canlı izleyebilirim? Peki Çukur 39.bölümünde neler olacak? Çukur'un 39.bölümde izleyenleri neler bekliyor? Çukur 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur fragmanı hakkında tüm merak edilenler...

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Çukur 39. bölüm 2. fragman yayınlandı! Vartolu, Cumali'yi kurtarıyor!

Koçavalılar ile Karakuzuların artık ortak bir düşmanı vardır. Cumali ve Çeto rehin alındığı farklı odalarda son durumları ne olacak?

ÇUKUR 38. SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Çukur son bölümde; Konuşmak için açık havaya inen Koçovalı kardeşleri kötü bir sürpriz bekliyor. Kafede oturan Koçovalılar mekanın boşalmasından şüphelenirken karşılarına Reşit çıkıyor. Koçovalılara akrabasına sıktıklarını söyleyen Reşit, parasını istiyor. Yamaç ise paralarının kendisinde olmadığını söylüyor.



Yıldız'ı bıraktıktan sonra yürümeye başlayan Cumali alt geçitte takip edildiğini fark ediyor. Cumali silahına davranacak olsa da karşısındaki adamları görünce vazgeçiyor. Adamlar sakin kalmayı seçen Cumali'nin kollarına girip minibüse bindiriyor. Ekmek almak için dışarı çıkan Kemal, kapıda asılı Cumal'inin tesbihini buluyor. Reşid'in Cumali'yi kaçırdığından emin olan Vartolu ve Yamaç yola koyuluyor. Cumali ise depoda uyanınca yaralarını kontrol ediyor.

Cumali'nin kaçırıldığına emin olan Vartolu ve Yamaç, Reşit ağanın mekanına geliyor. Yamaç ve Vartolu'yu karşısında gören Reşit, kararlarını değiştirip değiştirmediğini soruyor. Lafı uzatmadan direk konuya giren Yamaç, paranın kendinde olmadığını söylüyor. Reşit'i tanıyan Vartolu ise muhabbeti Yamaç'ın elinden alıp Cumali'nin yaşamasını sağlıyor. Reşit ikiliye bir görev veriyor ve aşiretinin başındaki bir adamı öldürmesini istiyor. Parasını almakta ve husumetli olduğu aşiret reisini öldürtmekte kararlı olan Reşid, Yamaç ve Mahsun'a aynı işi veriyor. Yamaç abisini Mahsun ise kardeşi gibi gördüğü Çeto'yu kurtarabilmek için binayı gözetliyor. İki tarafta sevdiklerini kurtarmak için bekliyor.

Çukur dizisine bomba transfer! Survivor'da fırtınalar estirmişti

Survivor'ın efsane yarışmacısı Avatar Atakan, reyting rekortmeni dizi Çukur'un kadrosuna katıldı.

Survivor 2016'da gösterdiği performansla birinciliği göğüsleyen Avatar lakaplı milli boksçu Çağan Atakan Arslan Söz dizisindeki rolüyle oyunculuğa adım atmıştı. Söz dizisinden geçtiğimiz yıl ayrılan Avatar Atakan, Çukur dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

ÇUKUR'DA AKIN KOÇOVALI MI OLACAK?

Çukur dizisinde Akın Koçavalı rolü için Cihangir Ceyhan'la her konuda anlaşıldı. Atakan'ın Çukur'a dahil olmasından sonra acaba Akın mı olacak yorumları yapıldı. Ancak Atakan Arslan, Çukur dizisinde kötü karakteri canlandıracak. 6 bölümlük anlaşma imzalayan Atakan çok farklı bir rolle ekranlarda olacak.

Bu sezonda istediği reytingleri alamayan Söz dizisi, transfer yapacağını duyurmuştuk. Atakan'ın Söz'e geri dönmesi beklenirken Pazartesi günleri en büyük rakibine geçmesi şok etkisi oluşturdu. Söz daha bomba transferleri gerçekleştirmekten başka şansı kalmadı.

Atakan Arslan, Çukur dizisi setine katılarak yeni bölüm çekimleri tamamlandı. Çukur'da oynayacağı rol büyük bir ses getirecek.



CUMALİ KARAKTERİNE SÜRPRİZ İSİM

Geçtiğimiz sezon Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ay Yapım imzalı fenomen dizi ‘Çukur'un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran “Cumali” karakteri belli oldu.

Yayınlanmaya başladığı günden bu yana en çok konuşulan dizi haline gelen “Çukur”dan seyircilerine sevindirici haber geldi. Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali'yi kim oynayacak?” sorusu cevap buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali'ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili canlandıracak..

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

TRT'nin sevilen dizisi 'Payitaht Abdülhamid', 3. sezonu öncesi oyuncu transferleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak da Çukur'da rol alan usta bir oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu.

ÇUKUR 33 BÖLÜM FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?



Dizinin sezon finalinde Vartolu, Sadiş ve Medet'in yaşadığı dağ evine silahlı baskın düzenlendi. Aynı anlarda ise düğün hazırlıkları yapan Koçovalılar'ın evine baskın yapıldı ve adeta bir katliam yaşandı. Diğer yandan ise İdris, Paşa ve Emmi'nin içinde bulunduğu bina silahlı adamlar tarafından sarıldı. Çok sayıda karakterin öldüğü sezon finalinde, son sahnelerde ise yaşanan bu trajik olaylardan 3 ay sonrasına gidildi. Sadiş'in kaçırılması ve Medet'in ölümüyle yıkılan ve sokaklarda yaşayan Vartolu'yu Yamaç buldu ve Çukur'u geri almaya gideceklerini söyledi.

Çukur dizisinde beklenmedik ayrılık! Transfer oldu

Konusuyla merakla takip edilen dizinin kadrosuna son olarak Çukur dizisinde Muhittin karakterine hayat veren Nebil Sayın katıldı.



Önceki yıl İçerde'deki Coşkun rolüyle dikkatleri üzerine çeken Sayın, 'Payitaht Abdülhamid'de ise saatli bombayla suikast yapan ilk kişi olarak tarihe geçen Edward Jorris'in yardımcısı Samuel'i canlandıracak ve yeni sezon 2. bölümden itibaren dizideki tansiyonu yükseltecek.Bu ayrılık Çukur'un Muhittin Abi'sini sevenleri oldukça üzdü.

Payitaht Abdulhamid dizisine geçtiğimiz günlerde Gürkan Uygun'un katıldığı açıklanmıştı. 5 Eylül'de çekimlerine başlanan dizinin, 5 Ekim'de de yeni sezona başlaması bekleniyor.