Çukur Dizisi İdris Koçovalı Kimdir? Gerçek Adı Ne?

Bir youtube kanalında Çukur isimli dizinin karizmatik babası İdris Koçovalı karakterinin ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiği iddia edildi. Ünlü kabadayının oğlu iş adamı Ali Özbir, söylenenlerin kimsenin bilmediğini ve gerçek bilgiler olduğunu doğruladı ve en yakın zamanda Çukur dizisinin senaristiyle bu bilgileri nereden aldıklarını öğrenmek için iletişime geçeceğini açıkladı.

1937’de doğduğu Kars’tan İstanbul’a gelip iş hayatına Aksaray’da komi olarak başlayan İdris Özbir, 6 yaşında annesini kaybetmiş ve dedesi tarafından büyütülmüştü. Çukur dizisinin daha ilk bölümünde yaşına ve tüm gücüne rağmen pazarcılık yapan Koçovalı ile benzerlikler burada başlıyor. Karakter Koçovalı mahallesinde uyuşturucuya 'hayır' diyor. Anlatılanlara göre, İdris Özbir de uyuşturucu ve kötü alışkanlıklara hayatı boyunca karşı durduğu belirtiliyor.

Koçovalı İdris ve Kürt İdris arasındaki benzerlik

Dizinin ilk bölümünde Bülent Ersoy'un Koçovalı’ya özel konser veriyor. Kürt İdris'in de gerçek hayatta Bülent Ersoy ile böyle bir ortamı olduğu kaydediliyor. Ünlü kabadayı, sanat dünyasından da İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney ile doslukları ile de biliniyor. Ünlü sunucu Esra Erol’un kayınbabası olan İdris Özbir, 2002 yılında akciğer kanserinden vefat etmişti. Ayrıca, İdris Özbir’in hayat hikayesinin de yakın zamanda film yapılacağı bekleniyor.