Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’de

Çardak Havalimanı’na uçak gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle Atatürk stadyumunu iniş yaptı. Ardından Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle vatandaşları selamlayarak, ilk önce Valiliği ziyaret etti. AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclis toplantısına katılmak için Denizli’ye gelen Erdoğan, yolda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, valilik önünde Vali Hasan Karahan ve il müdürleri, il müftüsü çiçekle karşıladı, karşılamaya gelen engelli vatandaşla tokalaştı. Daha sonra tören mangasına selam veren Erdoğan, valilik girişinde vatandaşı selamladıktan sonra binaya girdi. Valilik etrafındaki binalara keskin nişancılar önlem alırken, havada helikopterle güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Halit Özdemir - Adem Akalan - Medeni Topaloğlu

