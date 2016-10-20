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Cumhurbaşkanı Erdoğan kanaat önderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kanaat önderleriyle görüştü

20 Ekim 2016 15:46

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bugünkü toplantının önümüzdeki süreçte de devam edecek olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluşma etkinliklerinin ilk halkasını oluşturduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü toplantıda yaklaşık 50 misafirle bir araya geldiği kaydedildi.

Bu toplantıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sorunları bizzat oralarda yaşayan STK temsilcileri ve kanaat önderlerinden dinlemesi ve istişare açısından önemli bir fırsat teşkil edeceği belirtildi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan


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