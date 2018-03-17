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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 6'ncı Olağan İl Kongresine katılmak üzere Mardin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardinde

17 Mart 2018 13:05

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek olan AK Parti Mardin 6'ncı Olağan İl Kongresine katılmak için özel uçakla Mardin Havalimanına geldi. Erdoğan'ın uçağına 2 savaş uçağının da eşlik ettiği görülürken, havalimanı etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel harekat polislerinden oluşan keskin nişancılar havalimanını gören yüksek binalarda konuşlandırıldı. Erdoğan'ın, Mardın'ın Kızıltepe ilçesinde bulunan havalimanından Mardin Artuklu Spor Salonuna geçerek kongreye katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı havalimanında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve il protokolü karşıladı.  

Selman Güneş - Diler Erbeyi

Etiketler: erdoğan, mardin

 

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