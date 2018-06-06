Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk milleti ali cenap bir millettir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Ankara Ticaret Odası tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar programında konuştu. Arif Nihat Asya'nın "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirinin dizelerini okuyan Erdoğan, “Halen sınırlarımız içindeki dağ başlarından Kuzey Irak'taki terör yuvalarına, El Bab'dan Afrin'e kadar pek çok yerde operasyon yürüten, güvenlik sağlayan tüm askerlerimize, polislerimize, jandarmalarımıza, istihbaratçılarımıza, güvenlik korucularımıza başarılar diliyorum. Allah bizlerin huzuru ve güvenliği, evlatlarımızın geleceği için bu büyük mücadeleyi yürüten tüm kahramanlarımızı korusun. Türk milleti ali cenap bir millettir. Bu milletin devleti de elbette ona göre hareket edecektir. Nitekim öyle de oluyor. Şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ve gazilerimize hem millet hem de devlet olarak tüm imkanlarımızla sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazilerin mağdur olmaması, hayatlarını belli bir standardın altında yaşamak zorunda kalmaması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Eksikler, aksaklıklar elbette olabilir. Kimi terbiyesizler elbette çıkabilir. Bu sorunların hepsi de çözülür. Önemli olan sizlerin milletimizin gönlündeki yeridir. Biz, dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir milletiz. Şehitlik ve gazilik makamı bu milletin alameti farikasıdır. Eğer bu coğrafyada yaşamakta kararlıysak, ecdadın mirası olan dik duruşumuzu koruyacaksak, eğer iddialarımızın, hedeflerimizin peşinden gideceksek, gelecekte de şehitlik ve gazilik hikayeleri anlatılmaya devam edecektir. Biz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta ifade ediyoruz. Amacımız şehitlerimize ve gazilerimize layık olabilmektir. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Rabbim bu milleti ebediyete kadar kaim ve muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.

Derya Yetim

