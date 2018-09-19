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Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kazanan Liverpool oldu

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kazanan Liverpool oldu
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta kazanan Liverpool oldu

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Liverpool, Paris Saint-Germain’i 3-2 mağlup etti.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği ve Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un da yardımcılıklarını yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Liverpool, sahasında Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup etti. Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 30. Dakikada Daniel Sturridge'nin golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool, Milner'ın 36. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. Paris Saint-Germain ise rakibine 40. dakikada Thomas Meunier cevap verdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. Fransızlar, 83'de Mbappe ile skoru 2-2'ye getirse de Firmino 90'da son sözü söyledi ve Liverpool, maçı 3-2 kazanmasını bildi. 

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