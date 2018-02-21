Diğer
Kategoriler

Darbe karşıtı askerlerin Özel Kuvvetler Karargahına girme anı ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbe karşıtı askerlerin sabah Özel Kuvvetler Komutanlığına (ÖKK) girme anının görüntüleri dava dosyasına girdi.

Darbe karşıtı askerlerin Özel Kuvvetler Karargahına girme anı ortaya çıktı

21 Şubat 2018 13:38
Darbe karşıtı askerlerin Özel Kuvvetler Karargahına girme anı - Tıkla İzle

Ankara Gölbaşı'ndaki ÖKK'yi ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Hain gecede kayıtta olan güvenlik kameralarından elden edilen görüntüler dava dosyasına girdi. Cuntacıların bertaraf edildiği 16 Temmuz sabahında karargaha giren darbe karşıtı askerlerin karargahta gizlenen darbecileri arama faaliyetleri güvenlik kameralarınca kaydedildi. Askerlerin cuntacıların olası saldırısı ihtimaline karşı odaları tek tek araması görüntülerde yer aldı.

Abdullah Sarica
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç