Darbe karşıtı askerlerin Özel Kuvvetler Karargahına girme anı ortaya çıktı

Ankara Gölbaşı'ndaki ÖKK'yi ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Hain gecede kayıtta olan güvenlik kameralarından elden edilen görüntüler dava dosyasına girdi. Cuntacıların bertaraf edildiği 16 Temmuz sabahında karargaha giren darbe karşıtı askerlerin karargahta gizlenen darbecileri arama faaliyetleri güvenlik kameralarınca kaydedildi. Askerlerin cuntacıların olası saldırısı ihtimaline karşı odaları tek tek araması görüntülerde yer aldı.
Abdullah Sarica