Darbeci hainlerin TRT Radyo binasının işgal etme anı kamerada

15 Temmuz hain darbe girişiminde hainler tarafından Harbiye'de bulunan TRT Radyo binası işgal edilmişti. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hainlerin TRT Radyo binası önüne geliş anları görülüyor. Daha sonrada darbeci hainlerin binaya girişleri görülüyor. Binaya giren darbeci Astsubaylardan Yüzbaşı Ufuk Kenan Konuk'un bina içinde durma anı ve Darbeci Subaylardan Duran Keskin'in güvenlik güçlerine ateş etme anı görülüyor. Darbeci hainlerin bina içerisinden güvenlik güçleriyle yaptığı çatışmanın anları, vatandaşların korkusuzca TRT Radyo binası önüne yürüme anlarına ilişkili görüntüleri ve darbeci askerlerin güvenlik güçlerince gözaltına alınma anları da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor.