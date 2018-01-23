Darp edilen kızların davası görülmeye başlandı

Geçtiğimiz 10 Ağustos gecesi, Alsancak Semti'nde, kendilerini taciz eden motosikletli kişileri şikayet etmek için sokakta görevli resmi polislere giden Seray Gürer (23) ve Derya Kılıç (21), taciz edildiklerini söyledi. İddiaya göre görevli polis memuru O.Y., genç kızlara, 'Böyle giyinip gecenin bu saatinde gezerseniz, sizi daha çok taciz ederler' dedi. Çıkan arbede sonrası, iddiaya göre polis memuru kızlardan Derya Kılıç'ı etkisiz hale getirip kelepçeledi. Olay sonrası, Kılıç ve Gürer, polis memurunun kendilerine hakaret ve darp ettiklerini ileri sürüp şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Savcısı Nurettin Ulutaş tarafından hazırlanan iddianamede, polis memuru O.Y. hakkında, her iki müştekiye 'hakaret' ve müşteki Derya Kılıç'a karşı 'Sahip olduğu yetkileri kötüye kullanma' suçundan 5.5 yıla kadar hapsi istendi.

Alkollülerdi, ellerinde bira şişesi vardı

Davanın ilk duruşması bugün İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülürken duruşmaya tutuksuz sanık O.Y., sanık avukatı Murat Üstündağ, müştekiler Derya Kılıç ve Seray Gürer, müşteki avukatları Zeynel Cem Demirhan ve Kadın Meclisi üyeleri katıldı. Sanık savunması ile başlayan duruşmada konuşan sanık O.Y., o gün Alsancak'ta, travesti uygulaması nedeniyle 8 saat boyunca sabit görevde olduğunu belirterek, ''Gece karanlığında, 2 bayan yanıma yanaştı ve bana, elle taciz edenler oldu, buradan motorlu geçip geçmediğini sordu. Bende kamera görüntüleriden görüldüğü gibi ellerimi açarak görmediğimi, sabit görev yaptığımı, polise merkezine yönlendireyim diye söyledim. Bu söylemim üzerine, Derya Kılıç yanındaki arkadaşına dönerek 'Bu O.Ç.'ye, şerefsize neden soruyorsun' şeklinde söz sarf etti. Bu sözle üzerine neden küfür ediyorsunuz deyip ağzının kapatmak istedim. Küfürlere devam ediyordu. Görevim nedeniyle ve kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak etkisiz hale getirmek için kelepçe takmaya çalıştım. Daha sonra gelen ekipteki arkadaşlar beni bayanın üzerinden kaldırıp konuyu anlayalım deyip beni uzaklaştırdılar. Bu sırada Derya Kılıç küfür etmeye devam ediyordu. Başka ekip bayanları, Alsancak Polis Merkezi'ne götürdü. Ben kasten yaralama kastı ile hiç bir hakarette bulunmadım. Alkollü olan, küfür eden ve elinde bira şişesi olan şahsı etkisiz hale getirmek için yasaların bana vermiş olduğu yetkiyi kullandım'' dedi.

Tokat attı iddiası

O gece arkadaşı Seray ile alkol aldıklarını belirten müşteki Derya Kılıç, eve gitmek için Alsancak Gar' doğru yürüdükleri sırada motorlu 2 şahsın kendini elle taciz ettiğini, yolda gördükleri resmi polislere durumu anlatıp motorluları görüp görmediklerini sorduklarını söyledi. Polis memuru O.Y.'nin kendilerine 'Böyle gezerseniz az bile' şeklinde söz söylediğini iddia eden müşteki Derya Kılıç, bunun üzerine kendisinin 'Ne diyorsun lan sen' şeklinde cevap verdiğini, polisinde küfür ederek kendisine tokat attığını belirtti. İtiş kakış olduğunu belirten Kılıç, polis memuru O.Y.'nin saçından tutarak yere yatırdığını, kendisinin de küfür ettiğini, çevreden gelen diğer polislerin araya girdiğini, daha sonra kendisini polis merkezine götürdüklerini söyledi.

Derya Kılıç ve Seray Gürer, sanık O.Y.'den şikayetçi olduklarını söylediler. Hakim, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar verip duruşmayı Nisan ayına erteledi.

Atakan Şen