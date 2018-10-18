Davutpaşa patlaması davası

İstanbul Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin davanın 2014 yılında karar çıkmış, Yargıtay ise 10 sanık hakkında verilen kararın 7 sanık yönünden bozulmasına hükmetmiş, 3 sanık hakkında verilen beraat kararını ise onamıştı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmaya tutuksuz sanıklardan Rüstem Tekin ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada şikayetçi Nigar Bakkal, "Bizim canlarımız toprak altında yatıyor, onlar keyif yapıyorlar. Mahkemeyi kale almıyorlar. Gelsinler yüzlerine söyleyelim. Bu ölenlerle dalga geçmektir" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı Özlem Özkan, "Öncelikle burada hazır olmayan sanıklar yönünden duruşmalardan vareste tutulmalarına karar verilmediği halde hazır olmadıkları görülmüştür. Biz sunmuş olduğumuz dilekçemizi onların huzurunda açıklamak istiyoruz. Dolayısıyla onların hazır edilmesini talep ediyoruz. Dava 10 yıldır devam etmektedir. Katılanların sanıkların huzurunda beyanlarını ve kendilerini ifade etmeleri gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Müşteki avukatı Nermin Kaplan da, "Saatlerdir biz mağdurlarla birlikte duruşma sıramızı bekledik. Sanıkların da burada hazır bulunmalarını istiyoruz. Ondan sonra beyanda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların sorgularının yapıldığını, bozmaya karşı beyanlarının alındığını, bundan sonra duruşmalardan vareste tutulmamış olsalar bile yokluklarında yargılamaya devam edilerek hüküm kurulabileceğini belirterek esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi adliye önünde hayatını kaybedenlerin aile yakınları açıklama yaparak davanın takipçisi olacaklarını söyledi.