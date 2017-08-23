Diğer
Kategoriler

Demba Ba: Böylesine ırkçı söylemlerle karşılaşmak üzücü

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Senegalli oyuncu Demba Ba, Galatasaraylı oyuncu Bafetimbi Gomis'e karşı sosyal medyadan yapılan ırkçı saldırı ile ilgili konuşarak, "2017-2018 yıllarında böylesine söylemlerle karşılaşmak gerçekten üzüntü verici ama maalesef hala böyle insanlar var. Bizim rengimizin ne olduğu çok önemli değil" dedi.

Demba Ba: Böylesine ırkçı söylemlerle karşılaşmak üzücü

23 Ağustos 2017 12:28

Senegalli Milli oyuncu Demba Ba, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Rixos Premium Bodrum’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile tekrar sözleşme aşamasına geldiğini söyleyen Demba Ba, sakatlık durumu hakkında sorulan soruyu yanıtlayarak, "Şu anda sakatlığımla ilgili herhangi bir problem yok. İyileşmeye devam ediyorum bir taraftan da çalışıyorum. Geri dönmeye hazırım” şeklinde konuştu.

"Bu sene herkes eşit şansa sahip"

Süper ligdeki takımların transfer durumlarını değerlendiren yıldız oyuncu Ba, "Bu sene herkesin eşit şansa sahip olduğunu düşünüyorum tabii ki öncelikle Beşiktaş’ın. Galatasaray da güzel transferler yapıp iyi oyuncular aldı ancak Başakşehir'in bu seneki iddialı takımlarından biri olacağını düşünüyorum. Uluslararası televizyonlarda da Türk maçlarının gösterilmesinin Türk futbolcularının geliştiğinin en büyük göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Böylesine ırkçı söylemlerle karşılaşmak üzücü"

Demba Ba, Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis'e sosyal medya hesabından 'Maymun' diyerek ırkçılık yapan Hakan Hepcan'ın sözlerine tepki göstererek, "2017-2018 yıllarında böylesine söylemlerle karşılaşmak gerçekten üzüntü verici ama maalesef hala böyle insanlar var. Bizim rengimizin ne olduğu çok önemli değil özellikle Müslüman ülkelerde biraz daha toleransın yüksek olması gerekiyor. Önümüzdeki 10-15 sene içerisinde böyle şeylerle karşılaşmamız için çocuklarımızı iyi etmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Demba Ba şarkısını da çok sevdiğini ve hep söylediğini ifade eden ünlü futbolcu "Türkiye'yi seviyorum ve Türkiye'ye bir gün geri döneceğim" dedi.

Ünlü futbolcu hayranlarının Beşiktaş formalarını imzalayarak bol bol fotoğraf çektirdi. Hiçbir sevenini kırmayan Demba Ba herkes ile teker teker sohbet etti. 

Eren Ayhan 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç