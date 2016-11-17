Grupta liderlik mücadelesi veren iki takım arasındaki karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Demir İnşaat Büyükçekmece, deplasmanda 9 sayı farkla yenildiği Rusya temsilcisini 16 sayı farkla yenerek rakibine ikili averajda üstünlük kurdu.

"Türkiye'nin gururu oldu"

Karşılaşmayı baştan sona Büyük bir heyecan içinde izleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Kulübü Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Basketbol takımımız Büyükçekmece'nin ve Türkiye'nin gururu olmuştur" dedi.

2011 yılında kurulan Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol Takımı'nın çok kısa sürede büyük başarılara imza atarak Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiğini hatırlatan Başkan Akgün, "Süper Lig'de oynadığımız ilk sezonun ardından FIBA Europe Cup'ta ilk Avrupa sınavımızı da başarıyla veriyoruz. Büyükçekmece, Avrupa'da tarih yazdı. Başta takımımızın oyuncu ve teknik kadrosu olmak üzere, takımlarından desteğini esirgemeyen Büyükçekmece ailemi kutluyor, sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Temsilcimiz 23 Kasım Çarşamba günü grubundaki son maçını Bulgar ekibi Rilski Sportist ile deplasmanda oynayacak.

