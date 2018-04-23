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Denize düşen talihsiz adam yaşamını yitirdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen talihsiz adam boğularak yaşamını yitirdi.

Denize düşen talihsiz adam yaşamını yitirdi

23 Nisan 2018 04:33

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi Gün Batımı İskelesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 43 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş sohbet etmek için bir arkadaşı ile sahil kenarına gitti. Beşiktaş ve arkadaşı bir süre sahil kenarında vakit geçirdikten sonra, arkadaşı tuvalete gideceğini belirterek Beşiktaş'ın yanından ayrıldı. Bu sırada tek başına oturan talihsiz adam, dengesini kaybederek denize düştü. Beşiktaş'ın yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, Beşiktaş'ı denizden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beşiktaş'ın boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, Beşiktaş'ın öldüğünü duyan arkadaşı olay yerinde sinir krizi geçirdi. Alkollü olduğu ileri sürülen Beşiktaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

 

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