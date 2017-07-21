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Depremin ardından bazı turistler Bodrum tatilini yarım bıraktı

Bodrum’da yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı tatilciler, talilerini yarıda keserek Bodrum’dan ayrıldı.

Depremin ardından bazı turistler Bodrum tatilini yarım bıraktı

21 Temmuz 2017 09:06
Depremin ardından bazı turistler Bodrum tatilini yarım bıraktı - Tıkla İzle

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece saat 01.31’de gerçekleşen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sakinleri ve tatilcilerin endişeleri sürüyor. Gece boyunca üç saat içerisinde toplam 51 artçı sarsıntı meydana gelirken durumdan etkilenen bazı tatilciler de tatillerini yarıda keserek Bodrum’dan ayrıldı.

Tatillerini yarıda kestiler

Fransa’dan Bodrum’a tatil yapmaya gelen Nail Dağlı da depreme alışveriş yaparken yakalandı. Deprem sonrası ilk uçakla İstanbul’a gelen Dağlı, “Deprem oldu ondan dolayı döndüm. Ayın 26’sında Fransa’ya gitmem lazımdı. Hemen havalimanına geldim ve ilk bileti alarak İstanbul’a dayımın yanına geldim. Deprem sırasında Bodrum’da çarşıda alışveriş yapıyordum. Elbise bakarken hepimiz birden yere düştük. Sora dışarı çıktık, elektrik de gitti. Herkes dışarı koştu. Çok panik vardı” diyerek deprem anında yaşananları anlattı.

“Dışarıda yatacağımıza erken döndük”

Depremin ardından tatilini erken bitiren Yılmaz Kahraman da, “Deprem nedeniyle uçağı öne aldık. Çünkü odalara girişimiz yasaklandı. Sahildeydik. Bir anda çatırtılarla birlikte su yükseldi ve şezlongun suya çekildiğini gördük. Herkeste bir panik havası vardı. Dışarıda yatacağımıza uçağımızı erkene alıp dönelim dedik” şeklinde konuştu.
Bodrum’da yaşadığını belirten Deniz Koca ise “Bende sürekli Bodrum’da yaşıyorum. Gece küçük bir artçı depremden sonra televizyonlardan da öğrendiğimiz gibi 6.3 büyüklüğünde bir deprem oluşmuş. Kısa süreli salladı. Devamlılığı olsaydı daha büyük şeyler olabilirdi. Küçük çaplı panikler yaşandı. Gelen turistler çok panik içindeydi. Ben rutin bir seyahat için çıktım. Herkese geçmiş olsun” dedi. 

Ferhat Yasak


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