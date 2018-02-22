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Dikkat! Meteoroloji'den Trakya'ya kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu Trakya bölgesi için kar yağışı uyarısında bulundu.

Dikkat! Meteorolojiden Trakyaya kar uyarısı

22 Şubat 2018 11:51

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Van, Bitlis, Eskişehir, Karabük, Bartın, Kastamonu, Karabük ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. 

TRAKYA'DA PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Trakya bölgesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle pazar günü kar yağışı bekleniyor. Edirne ve Kırklareli'de beklenen kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin edilirken Tekirdağ’da aralıklı yağmur bekleniyor.

Trakya bölgesinde hava sıcaklığının pazar günü 4-6 derecelere düşeceği tahmin ediliyor. 

Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14

Vedat Bayraktar
 

Etiketler: kar, Meteoroloji, trakya, yağış

 

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