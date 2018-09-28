Diş etlerinde ‘mikro travma' tehlikesi

Diş sağlığının önemi her geçen gün artıyor. Ebeveynler çocuklarına diş fırçalama alışkanlığını çok küçük yaşlarda kazandırmaya çalışıyor ama uzmanlara göre çoğu kez yetişkinler dahi yanlış yöntemlerle dişlerini fırçalıyor. Uzmanlar, zımparalar gibi dış fırçalamanın diş etlerine mikro travmalar yaşattığını belirterek uyardı: “İleride ciddi kayıplara yol açar”.

Diş bakımının çocukluktan başlayan bir süreç olduğunun altını çizen Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, “Çocuklarda ilk altı ay ile iki buçuk-üç yaş arasında süt dişleri tamamlanır. Bu dişlere ilk bakımlar aileler tarafından tülbent ya da benzeri bezlerle ovuşturularak yapılmalıdır. Böylece çocuklarımızın süt dişleri kolaylıkla temizlenebilir. Sonraki dönemlerde anne-babalarını izleyen çocuklar onlar dişlerini nasıl fırçalıyorsa ona göre bir yol izlemeye başlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Çocuklar için üretilen diş fırçalarını seçerken dikkatli olmak gerektiğini söyleyen Çetin, “Genellikle diş etlerine zarar vermeyen yumuşak fırçalar üretiliyor. Çocuklarda önemli olan dişlerin üzerinde hiçbir şey kalmamasını sağlamak. Süt dişlerinde yapı itibariyle çürük riski düşük oluyor. İlk aşamada sadece fırçalamaları teknik olarak yeterli” şeklinde konuştu.

“Diş fırçalarken yapılan yanlışların ileride büyük sorunlara yol açar”

Yetişkinler için durumun biraz daha farklı olduğunu vurgulayan Dr. Çetin, diş fırçalarken yapılan yanlışların ileride büyük sorunlara yol açabileceği uyarısında bulununarak, “Dişleri sert fırçayla, bol macunla ileri geri hızlı hareketlerle zımparalama yapar gibi beyazlatana kadar fırçalama anlayışı var. Diş etimiz canlıdır. Diş fırçasını diş etine vurdukça onlara ‘mikro travma' yaşatıyoruz. Bu ağız sağlığı için en tehlikeli travma olarak değerlendiriliyor ve uzun yıllara yayıldığında ciddi kayıplara sebep olabilir. Diş fırçalarken diş etlerinin canlı olduğunu unutmamak gerekir. Sakin bir şekilde, orta yumuşaklıkta fırçalarla diş etinden uzağa doğru, fırçalanması daha sağlıklı olacaktır. Diş fırçasının boylu boyunca diş macunu doldurmaya gerek yok. Mercimek tanesi kadar bir macun yeterli olacaktır. Çok köpürmesi demek çok temizlediği anlamına gelmiyor” dedi.