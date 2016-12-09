Doğan Bircan, "Diş ve diş eti hastalıkları; en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Hayatı doğrudan tehdit etmediği maalesef yeterince önem verilmiyor. Ağızda bulunan çürükler, diş eti çekilmeleri ya da diş eti kanama belirtileri soğuk havalarda alınan nefesle birlikte diş eti sızlamalarını da artırıyor" dedi.

Ağız ve diş sağlığının korunması için altı ayda bir düzenli diş hekimi kontrolüne gitmenin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken diş hekimi A. Doğan Bircan diş çürümelerinin önlenmesinde sularda yeterli flor olması, düzenli olarak dişlerin fırçalanması, diş ipi kullanılması, aşırı tatlı ve şekerli yiyeceklerden olabildiğince kaçınma bunlar yendiğinde dişlerin mutlaka fırçalanması gerektiğini ifade etti. Diş eti hastalıklarının önlenmesinde de diş fırçalama ve düzenli diş hekimi kontrolleri önemli olduğunu belirten Diş hekimi A.Doğan Bircan, "Aşırı asitli ve şekerli yiyecekler mikroorganizmaların etkisini artırıyor. Dişler sert cisimlerle karıştırılmamalı, fındık, ceviz vb. kabuklu yiyecekler dişlerle kırılmamalı. Bunlar diş minesinin çatlamasına ve bakterilerin etkisinin artmasına neden oluyor. Diş minesinin koruyucu etkisi ortadan kalkıyor" dedi.

Diş fırçası ıslatılmamalı

Diş hekimi A. Doğan Bircan doğru diş fırçalamanın nasıl yapılacağına dair şu bilgileri verdi: "Diş fırçası ıslatılmamalı. Mercimek büyüklüğünde macun sıkılmalı. 45 derecelik açıyla dişetinden dişe doğru dairesel hareketler yaparak dişler ön yüzlerinden fırçalanmaya başlanmalı. Ön dişlerden arka dişlere doğru tüm dişlerin fırçalanmasına dikkat edilmeli. Aynı şekilde dişlerin arka yüzleri de fırçalanmalı. Ön dişlerin arka yüzleri, fırça dikine tutularak temizlenmeli. Son aşama olarak da dişlerin çiğneyici yüzleri de ileri geri hareketlerle temizlenmeli. Bu şekilde fırçalama işlemi sonlandırılmalı."

Diş hekimi A. Doğan Bircan dilin fırçalanmasının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Ağız bakımının son aşaması da, dilin fırçalanmasıdır. Yapılan araştırmalar ağız kokusuna yol açan bakterilerin dilde bulunduğunu ortaya koyuyor. Bunun için de dilin fırçalanması oldukça önemli. Dili diş fırçasıyla temizleyebileceğimiz gibi özel dil fırçalarıyla da temizleyebilmek mümkün. Fırçayı dilin arka bölümünden öne doğru bastırmadan süpürme hareketi yaparak temizlemek en uygun yöntem. Dili kanatmadan nazikçe temizlemek gerekiyor" dedi.