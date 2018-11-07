Diwali Festivali renkli görüntüler oluşturdu

Pakistan'da Hindu dinine mensup vatandaşlar tarafından kutlanan Diwali Işık Festivali başladı. Vatandaşlar festival için evlerini süsleyip tapınak ziyaretlerinde bulunmaya başladı. Başbakan İmran Han yayınladığı mesaj ile Pakistan'da yaşayan tüm Hindu vatandaşları kutladı. Hinduların gerçekleştirdiği ritüeller ise renkli görüntüler oluşturdu.

Diwali festivali, her yıl kuzey yarım kürede sonbaharda kutlanan bir Hindu festivalidir. Festivalin kutlandığı Hindistan, Pakistan, Fiji, Güyana, Malezya, Mauritius, Myanmar, Nepal, Singapur, Sri Lanka, Surinam ve Trinidad-Tobago gibi ülkelerde festival günleri resmi tatildir. Festival kapsamında ev ve işyerleri temizlenir, yeni giysiler alınır ya da sahip olunan en güzel giysiler giyilir.