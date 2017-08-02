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Diyarbakır’da bina çöktü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde 4 katlı bir apartman çöktü. Binanın, yıkılma tehlikesi nedeniyle dün tahliye edilmesi olası bir faciayı önledi. Eşyalarını almadan evlerinden çıkan vatandaşlar, binalarının yıkıldığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Diyarbakırda bina çöktü

02 Ağustos 2017 23:03
Diyarbakır’da bina çöktü - Tıkla İzle

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 2’nci Sokak’ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Belediyesi Zabıta ekiplerince dün gece saatlerinde çökme riski bulunduğu gerekçesiyle 40 yaşındaki 4 katlı Gökdağ Apartmanı ile olası çökme durumunda zarar vereceği düşünülen çevresindeki 6 katlı Girne ve 5 katlı Fidan apartmanları tahliye edildi. Vatandaşlar eşyalarını almadan evlerinden ayrılırken, binanın etrafına şerit çekildi. 9 daireli bina, bu akşam saatlerinde çöktü.

Binanın büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, zabıta, ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, binada birilerinin bulunma ihtimaline karşı çalışma yaptı. Yapılan çalışmada göçük altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Söz konusu apartmanların yanında bulunan Nur Apartmanı da olası bir duruma karşı boşaltıldı. Polis, çevrede toplanan vatandaşları diğer binaların olası yıkılması riski nedeniyle dağıttı. Olay yerine gelen Gökdağ Apartmanı sakinleri ise binaların yıkılması ve eşyalarının göçük altında kalması nedeniyle gözyaşı döktü.

Öte yandan, binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binanın çökmesinin ardından toz bulutlarının yükseldiği ve çevredeki vatandaşların birbirlerini itfaiyeye haber verilmesi konusunda uyardığı görüldü.

Etiketler: diyarbakır, itfaiye


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