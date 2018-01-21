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Diyarbakır’da hava hareketliliği: 8’inci Ana Jet Üssünden çok sayıda F-16 havalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün başlattığı Afrin operasyonu nedeniyle turuncudan kırmızı alarma geçilen Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssünden çok sayıda F-16 savaş uçağı havalandı.

Diyarbakırda hava hareketliliği: 8inci Ana Jet Üssünden çok sayıda F-16 havalandı

21 Ocak 2018 12:46
Diyarbakır’da hava hareketliliği: Çok sayıda F-16 havalandı - Tıkla İzle

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssünde hareketlilik sürüyor. TSK’nın Afrin’e yönelik “Zeytin Dalı Operasyonu”nun başlamasıyla birlikte dün çok sayıda F-16 savaş uçağının kalkarak, kara birliklerinin gideceği güzergahtaki terörist unsurlarını vurduğu 8’inci Ana Jet Üssünde saat 12.15’ten itibaren yeniden hareketlilik başladı.

Alarm durumunun birkaç gün önce turuncudan kırmızıya geçtiği ve Eskişehir, Balıkesir ve Merzifon’dan savaş uçaklarının takviye edildiği üsten çok sayıda F-16 havalandı. Bomba yüklü olarak peş peşe havalanan savaş uçaklarının Suriye yönüne hareket ettiği görüldü. 

 

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