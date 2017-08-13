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Diyarbakır’da husumetli iki aile barıştırıldı

Diyarbakır’da geçen yıl kaza sonucu 1 kişinin ölümünün ardından iki aile arasında başlayan husumet düzenlenen törenle son buldu.

Diyarbakırda husumetli iki aile barıştırıldı

13 Ağustos 2017 18:49
Diyarbakır’da husumetli iki aile barıştırıldı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz Diyarbakırlı Ersöz ve Teymur aileleri arasında kaza niteliği taşıyan olaydan sonra 1 kişi ölmüş, olayın ardından da iki aile arasında husumet başlamıştı. Metina Aşireti Derneği’nin girişimleri sonucu merkez Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi Volkan Aba Camiinde düzenlenen törenin ardından iki aile arasındaki husumet sona erdi. İki aile arasında barışı sağlamak için 3 aydan fazla çaba harcadıklarını dile getiren Metina-Der Başkanı Esat Güngörür, “Bugün iki ailemizi burada barıştırıyoruz. Barış çok zor bir iştir. Barışı gerçekleştirmek için baya zaman gerekiyor. Allah’ın izniyle bugün burada iki ailemizi barıştıracağız ve bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız” dedi.

“Barışa katkı sunan herkese teşekkür ederiz”

Törene katılanlar arasında bulunan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenap Ekinci de, “Metina aşiretinin büyüklerinin araya girmesi Diyarbakır’da iki ailenin barışmasına vesile oldu. Barışa katkı sunan derneğimize teşekkür ediyorum, barışa vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
İki aile arasındaki husumet verilen yemeğin ardından sona erdi. 

Emrah Kızıl
 

Etiketler: aile, diyarbakır


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