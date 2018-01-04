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Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 12’si öğrenci 16 kişi yaralandı. Yaralıların 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Diyarbakırda öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

04 Ocak 2018 16:44
Diyarbakır'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, 16.00 sıralarında, Çınar ilçesi Gürses Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezine yaklaşık 23 kilometre mesafede bulunan Avdalı Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri taşıyan 65 KA 369 plakalı minibüs ile 13 AC 007 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 12’si öğrenci 16 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılardan 8’i Çınar Devlet Hastanesine, 8’i ise Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin sağlık durumunun ise iyi olduğu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Ejder Ediz Işık - Murat Başal

 

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