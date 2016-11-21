Soğuk havanın gece saatlerinde etkili olduğu Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu. Vatandaşlar üşümemek için kat kat elbise giyinirken inşaat işçileri de ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Havaların iyice soğumasıyla birlikte Palandöken Kayak Merkezinde otel işletmecileri pistlerde suni karlamaya başladı. Bu sene kayak sezonunun daha erken açılması için çalışmalara hız veren otel işletmecileri, pistleri kar makineleriyle gece saatlerine kadar karladı. Palandöken’de kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken kayak sezonunun 9 Aralık’ta açılması hedefleniyor.

Doğu Anadolu buz tuttu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis beklenen bölgede, hava sıcaklığının gün içerisinde 2-4 derece artması bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 5, Kars’ta 8, Erzurum’da 6, Ardahan’da 19, Erzincan’da 5, Iğdır’da 1 derece ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklığının ise Erzurum’da 3, Kars’ta 1, Ağrı’da 5, Ardahan’da eksi 6, Iğdır’da 9 ve Erzincan’da 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ahmet Akbuğa



