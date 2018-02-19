Doğu Anadolu’da kar ve tipi hayatı felç etti

Çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Adeta Sibirya’yı aratmayan görüntülerin yansıdığı Doğu’da kardan kaybolan araçlar içerisinde vatandaşlar boğulma tehlikesi atlattı, kara saplanan inek kurtarıldı, hasta almaya giden ambulanslar kara saplandı.

Kar ve tipi Doğu Anadolu Bölgesindeki Ardahan, Kars, Erzurum ve Ağrı’da etkili oldu. Tipinin oluşturduğu sürgünden dolayı Bölgede 320 civarında köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden kapanan köy yollarında mahsur kalan 50’e yakın araç ile 95 kişi kurtarıldı.

Etkili kar ve tipi nedeniyle araçların mahsur kaldığı bilgisini alan Ardahan İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında mahsur kalan araçlara ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, görüş mesafesinin sıfıra indiği bölgeye yol temizleme ve açma çalışmaları sonucu ulaşabildi. Bölgede mahsur kalan 50’e yakın araçtaki 95 kişiyi kurtarılarak köylerine ulaştırıldı.

Araçları kardan tamamen kaybolma noktasına gelen bazı sürücüler boğulma tehlikesi atlattıklarını belirterek yardım çağırdıklarını söyledi.

İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken birde kara saplanan ineği kurtardılar. İnek sahibi uzun süre kurtarmak için uğraştığını ancak başarılı olamadığını ifade ederek, “Allah’ın takdiri. Böyle tipi görmedim. Doğu’da yaşamak çok zor, doğanın zulmü bize” dedi.

Ardahan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar ve tipinin bölge genelinde hala etkisini sürdürdüğü, zorunlu olmayanların yola çıkmaması gerektiği bildirildi.

“Kars'ta kar ve tipi yolları kapadı”

Kars'ta gün boyu etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini tipiye bırakınca özellikle köy yolları ulaşıma kapandı, birçok araç yolda mahsur kaldı.

Kars'ta etkili olan tipi nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken, tipinin yoğun yaşandığı Kars- Digor ilçesi karayolu çift taraflı olmak üzere trafiğe kapatıldı. Karayolları 18'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışma sürdürdüğü karayolunda Kars merkezden Digor ilçesi istikametine giden yolcular trafik ekipleri tarafından Digor lojmanları önünde yola konulan dubalarla durdurularak, yolun ulaşıma kapalı olduğu konusunda sürücüler bilgilendirdi. Bölgeye gelen sürücüler polis ekiplerince geri gönderildi. Karayolları 18'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Kars İl Özel İdaresi ekipleri de tipi nedeniyle yolda kalan araçları çekicilerle kurtardı. Kars'tan merkeze bağlı Söğütlü köyüne gitmekte olan 4 araç, Bozkale Köyü mevkiinde yolda kaldı. Araç sürücüleri tarafından yapılan ihbar doğrultusunda İl Özel İdaresi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında saplandıkları yerden kurtarılan araçlar yola devam ederken, sürücüler ve yolcular karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

“Hasta kurtarmaya giden ambulanslar kara saplandı”

Kars ve Ağrı’da hasta kurtarmaya giden ambulanslar kara saplandı. Kars merkez Hasçiftlik Köyü'nden Kars'a hasta getiren bir aracın yolda mahsur kaldı. Astım Hastası olan Burhan Demirci'yi hastaneye götürmek için yola çıkan yeğeni tipi nedeniyle yolda kaldıklarını, yaklaşık 2 saattir araçta çaresiz bir şekilde beklediklerini ihbar etti. Çakmak Kışlası mevkiinde iki saatlik süreçte tamamen karla kaplanan yolda araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından saplandığı yerden çıkarılırken, astım hastası Burhan Demirci ise Kars Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hasta almaya gittiği bölgede kara saplanan ambulans, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Büyük Ağrı Mahallesi'nde 3 yaşındaki Yusuf Kanat'ın rahatsızlandığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık Komuta Kontrol Merkezine bildirdi.

Mahalleye sevk edilen ambulanstaki ekipler, kısa sürede hastanın bulunduğu mahalleye ulaştı. Ambulans, mahalledeki sokakta kar ve tipi nedeniyle oluşan kara saplandı.

Ambulanstaki personel, durumu hemen Doğubayazıt Belediyesi karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen karla mücadele ekipleri, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla ambulansı saplandığı yerden çıkardı.

Olgun Yıldız

