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Doğu Perinçek’ten CHP ile ilgili flaş iddia

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP ve HDP’nin 2019 seçimlerine birlikte gireceğini iddia ederek, “HDP'yi bırak, bu tarafa gel; vatanseverlerin tarafına gel” dedi.

Doğu Perinçekten CHP ile ilgili flaş iddia

13 Ağustos 2017 23:58

VP Genel Başkanı Doğu Pernçek, Bodrum’un Turgutreis ve Mumcular Mahallelerinde düzenlenen söyleşi ve imza günlerinde partilileriyle bir araya geldi. Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP’ye yüklenen Perinçek, “CHP'ye, Bodrum'dan da çağrı yapıyoruz. HDP'yi bırak, bu tarafa gel; vatanseverlerin tarafına gel. HDP ile birlikte Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemezsin. Ancak Türkiye'nin sorunu olursun. HDP ile beraber olanlar Türkiye’nin sorunu haline gelir” diye konuştu.

2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de bir öngörüde bulunan Perinçek, şöyle konuştu: “Burada açıklıyorum; HDP ve CHP 2019 seçimlerine birlikte girecek. Cumhurbaşkanı adayları da Meral Akşener.” 

Eren Ayhan
 

Etiketler: chp, Doğu Perinçek, Hdp


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