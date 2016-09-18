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Dolandırıcılar CHP'li vekili hedef aldılar

Dolandırıcılar, CHP Tekirdağ Milletvekilli Faik Öztrak adına sosyal medya hesabı açtı. Öztrak, resmi hesabından takipçilerini uyararak, "Sevgili Dostlar, Facebook'ta ismimi ve profil fotoğrafımı kullanan bir dolandırıcının sizlere arkadaşlık isteği gönderdiği bilgisini aldım. Bu sahtekarın isteklerine kesinlikle cevap vermeyin" dedi.

Dolandırıcılar CHPli vekili hedef aldılar

18 Eylül 2016 14:42

CHP Tekirdağ Milletvekilli Faik Öztrak, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Dostlar, Facebook'ta ismimi ve profil fotoğrafımı kullanan bir dolandırıcının sizlere arkadaşlık isteği gönderdiği bilgisini aldım. Bu sahtekarın isteklerine kesinlikle cevap vermeyin.”

"Abuk subuk isteklerde bulundu"
CHP'li Milletvekilli Öztrak'ın bu paylaşımının altına yorum yapan bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Sayın vekilim bana da yazdı ve abuk subuk isteklerde bulundu" ifadelerini kullandı. 

Halil Dağ 

Etiketler: CHP Tekirdağ Milletvekilli Faik Öztrak, dolandırıcılar


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