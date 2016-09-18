CHP Tekirdağ Milletvekilli Faik Öztrak, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Dostlar, Facebook'ta ismimi ve profil fotoğrafımı kullanan bir dolandırıcının sizlere arkadaşlık isteği gönderdiği bilgisini aldım. Bu sahtekarın isteklerine kesinlikle cevap vermeyin.”

"Abuk subuk isteklerde bulundu"

CHP'li Milletvekilli Öztrak'ın bu paylaşımının altına yorum yapan bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Sayın vekilim bana da yazdı ve abuk subuk isteklerde bulundu" ifadelerini kullandı.

Halil Dağ