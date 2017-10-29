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Dolandırıcıların ATM’ye kurduğu düzeneği vatandaş fark etti

Malatya’da bir bankanın ATM’sine kart kopyalama düzeneği kuran dolandırıcıların tuzağı vatandaşın dikkati sayesinde bozuldu.

Dolandırıcıların ATMye kurduğu düzeneği vatandaş fark etti

29 Ekim 2017 17:19
Dolandırıcıların ATM’ye kurduğu düzeneği vatandaş fark etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da fırıncılık yapan Ahmet Çalışır isimli vatandaş para çekmek için Öğretmenevi yanında bulunan bir bankaya ait ATM’ye gitti. ATM’deki anormallikten şüphelenen uyanık vatandaş önce bankayı aradı. Banka yetkililerinden ‘ATM’de düzenek olabilir, sakın işlem yapmayın’ uyarısını alan vatandaş daha sonra durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bankamatikte inceleme yaparken ATM’nin kart girişi bölümünde kartların bilgilerini ve şifrelerini kopyalayan bir düzeneğe ulaştı. Daha sonra olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri bankamatikte inceleme yaparken ekipler ATM’nin ve çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Düzeneğin kim ya da kimler tarafından bankamatiğe yerleştirildiğini tespit etmek için soruşturma başlatılırken, düzeneği fark eden Ahmet Çalışır isimli vatandaşın da polisler tarafından ifadesine başvuruldu. Basın mensuplarına konuşan Çalışır, ATM’ye para çekmek için geldiğini ancak bazı şeylerden şüphelendiğini söyleyerek, “Bunun üzerine bankayı aradım, yetkililer ‘Kart giriş bölümü yerinden çıkıyorsa düzenek vardır’ dediler. Ben de hemen polisi aradım ve çok şükür herhangi bir maddi kaybım olmadan bu durumu atlattım” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Çalışır, “Eğer kart giriş bölümü oynuyorsa ve üst bölümde farklı bir düzenek tespit ederseniz direk polisi arayın. Zaten düzenek apaçık ortada yani kendini gösteriyor” diye konuştu. 

Barış Türel

 

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