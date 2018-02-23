Dolandırıcıların oyununa böyle geldi! Bankadan 14 bin lira kredi çekip...

Merkeze bağlı Meşeliçiftliği köyünde yaşayan Hasan Şimşek, kendilerini savcı, polis ve astsubay olarak tanıtıp telefonla arayan kişilerin "Hesaplarınız terör örgütünün eline geçti. İnternet aracılığıyla el konuluyor" sözlerine kanıp bankadan kredi olarak çektiği 14 bin lirayı önce 3'er binden 6 bin lira, peşinden de 8 bin lira halinde dolandırıcıların hesabına aktardı.

Sonrasında dolandırıldığını fark eden 65 yaşındaki Şimşek, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine başvurdu. Harekete geçen polisler son havale edilen 8 bin liraya bloke koydurmayı sağladı.

8 bin lirasının kurtarılmasıyla buruk bir sevinç yaşayan Şimşek, “Böyle telefon açanlara kimse inanmasın” diye seslendi.

Murat Çelik

