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Dolandırıcıların oyununa böyle geldi! Bankadan 14 bin lira kredi çekip...

Amasya’da kendilerini savcı ve güvenlik güçleri olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına kanan köylü vatandaş bankadan 14 bin lira kredi çekip dolandırıcıların hesabına aktardı.

Dolandırıcıların oyununa böyle geldi! Bankadan 14 bin lira kredi çekip...

23 Şubat 2018 09:06

Merkeze bağlı Meşeliçiftliği köyünde yaşayan Hasan Şimşek, kendilerini savcı, polis ve astsubay olarak tanıtıp telefonla arayan kişilerin "Hesaplarınız terör örgütünün eline geçti. İnternet aracılığıyla el konuluyor" sözlerine kanıp bankadan kredi olarak çektiği 14 bin lirayı önce 3'er binden 6 bin lira, peşinden de 8 bin lira halinde dolandırıcıların hesabına aktardı.

Sonrasında dolandırıldığını fark eden 65 yaşındaki Şimşek, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine başvurdu. Harekete geçen polisler son havale edilen 8 bin liraya bloke koydurmayı sağladı.

8 bin lirasının kurtarılmasıyla buruk bir sevinç yaşayan Şimşek, “Böyle telefon açanlara kimse inanmasın” diye seslendi.

Murat Çelik
 

Etiketler: amasya, dolandırıcı, kredi, para

 

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