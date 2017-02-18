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Dönüşümde ikinci büyük hamle

Yerinde kentsel dönüşümde ilk uygulamaya Uzundere’den başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlıksız ve kaçak yapılardan oluşan Örnekköy bölgesinin imar revizyon planlarını da meclisten geçirdi. Yüzde 76 oranında uzlaşma sağlanan bölge için bu yıl yapım ihalesine çıkılacak. Daha modern ve konforlu konutlarda eski komşuluklar aynen devam edecek.

Dönüşümde ikinci büyük hamle

18 Şubat 2017 10:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan yerinde kentsel dönüşüm uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Örnekköy kentsel dönüşüm ve gelişim alanı için hazırlanan imar revizyon planları İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Karşıyaka Örnekköy'de 18 hektar alan üzerinde planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, mevcut planın imar hakları ile nüfus yoğunluğu aynen korunuyor. Alandaki yeşil alanlar artırılıyor; pazar, rekreasyon ve spor alanları ile meydanlar oluşturuluyor.

"Yapım ihalesine çıkılacak"

Yeşili ve sosyal alanlarını artıran 1/5000 ve 1/1000'lik planların onaylanması ile birlikte vatandaşlardan tapu devir işlemleri başlatılacak. Bu yıl içinde de etaplar halinde yeni inşaatların yapım ihalesine çıkılacak. Farklı tiplerde ve yüksekliklerde üretilecek bloklarda, 60 metrekare ile 123 metrekare arasında değişen büyüklüklerde, komşuluk ilişkileri ve vatandaş talepleri de gözetilerek tasarlanan sağlıklı ve modern konutların üretileceği projede, alanda iş yerleri bulunan hak sahipleri için de farklı büyüklüklerde ticari üniteler oluşturulacak.

Bin 291 bağımsız birim dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, batısında Örnekköy Deresi, kuzeyinde 7442 Sokak, doğusunda Baş Pehlivan Karaali Caddesi ve güneyinde 7505 ve 7414 sokaklar arasında kalan bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmiş, bu karar Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanmıştı. Tüm kentsel dönüşüm alanlarında olduğu gibi Örnekköy'de de yapılacak kentsel dönüşüm projesi hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla öncelikle bir İletişim Merkezi açıldı. Sonraki süreçte hak sahipliklerini ve var olan durumu tespit eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik proje tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının ardından, temmuz 2015'te hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine ve sözleşmelerin imzalanmasına başlamıştı. 1,5 yıl gibi kısa bir süre içinde alan genelinde yüzde 76 anlaşma sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihale sürecinin ardından hızlı bir şekilde konutları yaparak sahiplerine teslim edecek. Yıpranmış, sağlıksız ve kaçak yapılardan oluşan Örnekköy proje alanında mevcut durumda 705 adet yapı ve 91 adet işyeri olmak üzere toplam bin 291 bağımsız birim bulunuyor.

Etiketler: dönüşüm, ikinci büyük hamle


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