Diğer
Kategoriler

Dr. Emine Güllüelli," Emzirerek hamilelik kilolarından kurtulun"

Anne sütü ve emzirmenin anne ile bebeği açısından vazgeçilmez faydaları hakkında yapılan değerlendirmelerde emzirmenin, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Dr. Emine Güllüelli,&quot; Emzirerek hamilelik kilolarından kurtulun&quot;

02 Ocak 2018 11:20

Konuya ağırlıklı olarak anne tarafından yaklaşan ve emzirmenin, anneye sakinlik hissi ile beraber duygusal tatmin sağladığını ve anne- bebek yakınlaşmasını arttırdığını vurgulayan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli; Hemşirelik ve Ebelik Yüksek Okulu öğrencilerine verilen bir seminerde, anne vücudunun doğum öncesi durumuna dönmesi çabalarına değinerek; emzirme eyleminin, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı olan bir faktör olduğunu ve bu durumun yeni annelere bir kez daha hatırlatılması gerektiğini kaydetti.

Kadılarda görülen meme ve over kanserinden koruyucu özellikleri ile 'Postmenopozal Osteoporoz' ve kalça kırığı vakalarındaki risklerin emzirmeyle birlikte azaldığına yönelik etkilerden de söz eden Dr. Güllüelli, "Emzirmek; aynı zamanda rahimin eski boyutuna dönmesini hızlandırır. Bu sayede, kan kayıpları da azalır. Bu sürecin; Emziren annelerin yumurtlamalı adetlerinin gecikme hallerinde, meme kanseri ve genital kanserlerin gelişimine karşı da koruyucu etkileri bulunur. Tabiki; bebeğin beslenmesi konusunda da, anneye sağladığı kolaylıkların karşılıkları sonsuz değerlidir. Anne sütü her zaman hazır, taze ve uygun ısıdadır. Besin değeri; bebek için ideal ve sindirimi de kolaydır. Bebek için, çok faydalı olan aktif enzimler ise vazgeçilmezidir. Ayrıca, anne sütü; hormonlar ve büyüme faktörlerini içine alan bir yararlar topluluğudur" açıklamalarında bulundu.

GAÜ Öğretim Üyesi Dr. Emine Güllüelli; Bebeğin enfeksiyonlara karşı korunması, allerji, bazı kronik hastalıklar, diyabet, kalp- damar hastalıklarına karşın yüksek korunma paydası, obezite riskinin azaltılması, ani bebek ölümlerine karşı koruma, kabızlık ve pişiğe karşı koyuş, olağan çene-diş gelişiminin sağlanması ve sürdürülebilir olması faktörlerini; "Yararlar Topluluğu"na ekledi.
 

Etiketler: emzirme, Girne Amerikan Üniversitesi, hamilelik kilosundan kurtulma

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç