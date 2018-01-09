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Düğün günü soyulan gelin ve damat şikayetçi olmayıp düğüne gitti

Adana'da dış çekim fotoğrafı çektirirken gelin arabasındaki düğün hediyesi altın kolye ve cep telefonu çalınan gelin ve damat mutlu günlerinin zehir olmasına izin vermemek için şikayetçi olmayarak düğünü yaptı.

Düğün günü soyulan gelin ve damat şikayetçi olmayıp düğüne gitti
En mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadılar - Foto Galeri

09 Ocak 2018 09:30
Düğün günü soyulan gelin ve damat şikayetçi olmayıp düğüne gitti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, pazar akşamı düğün yapmaya hazırlanan Büşra Aslan (19) ve Seçkin Aslan (26) çifti, gündüz fotoğraf çektirmek için Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Botanik Bahçesine geldi. Çift, otomobili Botanik Bahçesinin otoparkına bırakıp bahçenin iç kısmına geçerek fotoğraf çektirmeye başladı. Bu arada gelin ve arkadaşları çantalarını da otomobilde bıraktı. Bunu fırsat bilen hırsızlar, gelin ve damat fotoğraf çektirdiği sırada gelin arabasının camını kırıp içindeki çantayı ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. 

Bu arada bahçeye gelen başka bir gelin ve damat otomobilin camının kırık olduğunu görünce durumu fotoğraf çektiren çifte bildirdi.

Bunun üzerine gelin ve damat fotoğraf çektirmeyi bırakıp otomobilin yanına geldiklerinde şok yaşadı. Gelin ve damat uzun süre sarılarak en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

"En mutlu günümüzde başımıza gelenler bizi üzdü"

Gelin Büşra Aslan, fotoğraf çektirmeye gedikleri sırada gelin arabasının camını kıran şahısların içinde düğün hediyesi olan altın kolye olan çantayı ve yanındaki cep telefonu aldığını belirterek, "En mutlu günümüzde bizi çok üzdüler. Nişanımda da aile arasında bir sürü olay olmuştu. Şimdi de hırsızlar nedeniyle en mutlu günümüzde şok yaşadık" diye tepki gösterdi.

Damat Seçkin Aslan ise fotoğraf çektirmeye gelen başka bir gelin ve damadın kendilerini otomobilin camının kırık olduğunu uyarması sonucu soyulduklarını öğrendiklerini belirterek, "Allah yedirmesin en mutlu günümüzde bizi buldu. O kadar araba var gelmiş bizim aracı soymuş. Ancak düğünümüzü yapacağız" dedi.

Gelin ve damat en mutlu günlerinde soyulmalarına rağmen polise ihbarda bulunmayarak düğün salonuna gidip düğünlerini yapmaya karar verdi. Çift akşam düğün salonuna giderek gönüllerince eğlenip dünya evine girdi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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