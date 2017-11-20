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Düğündeyken evleri kül oldu

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan yangında üç ev kullanılmaz hale gelirken, sahiplerinin düğünde olması olası bir faciayı önlemiş oldu.

Düğündeyken evleri kül oldu

20 Kasım 2017 12:20

Alınan bilgilere göre; ilçeye bağlı Hamitabat köyünde iki katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap olan evden yükselen alevler kısa sürede sağındaki ve solundaki binaları da sardı. Yangında evin ahşap olması diğer evlere de çıkmamasına neden olurken, alevler bir yanda yangının çıktığı evin sağındaki ve solundaki evleri de sardı. Yangına, Söğüt Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ve 1 kepçenin yanı sıra, Bilecik ve İnhisar belediyeleri, Çaltı ve Küre köylerinden itfaiye ekipleri müdahale etti. Orman İşletme İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin de yardıma geldiği yangın 5 saatte söndürebildi. Çıkan yangında Köy Muhtarı Nizamettin Işıkhan ile Nazım Işıkhan ve İsmail Ayar'ın evleri kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangında ev sahiplerinin Bursa'da bir akrabalarının düğünde olması olası bir faciayı önledi. Yangın yerine gelen Söğüt Kaymakam Vekili Cengizhan Ankara ve Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan evleri yanan şahısların akrabası olan 2 bayan fenalaştı. Birine köye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale ederken, diğer bayan ise Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada Söğüt Belediyesi'nin, kül olan evlerin birinde bulunan ziynet eşyalarını aramak çalışmalarına destek için köye iş makinesi gönderdiği öğrenildi. 

İbrahim Sünetçi

Etiketler: bilecik

 

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