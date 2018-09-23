Dünya Judo Şampiyonası'nda Vedat Albayrak bronz madalya kazandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen 2018 Dünya Judo Şampiyonası'nın 4. gününde, milli judocular 63 kiloda Büşra Katipoğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve 81 kiloda İlker Güldüren mücadele etti.

İlker Güldüren 81 kiloda Çinli rakibi Rigaqi Nai'yi yenerek bir üst tura yükseldi. Üst turda Belçikalı Sami Chouchi'ye yenilen İlker Güldüren elendi.

63 kiloda mücadele eden milli judocu Büşra Katipoğlu da Finlandiyalı Emilia Kanerva'nı ve Danimarkalı Laerke Olsen'i mağlup etse de Fransalı Clarisse Agbegnenou'ya kaybederek elendi.

Erkekler 81 kiloda mücadele veren Vedat Albayrak ise, Montenegrolu Srdjan Mrvaljevic, Lüksemburglu Bilgee Bayanaa, Rus Aslan Lappinagov ve Alman Alexander Wieczerzak'ı yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İranlı Saeid Mollaei'le karşılaşan Albayrak rakibine yenilerek altın alma şansını kaçırdı.

Represaj karşılaşmasında Polonyalı Damian Szwarnowiecki' ile karşılaşan Albayrak, rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Vedat Albayrak, ”Bronz madalya aldığım için kendimi mutlu hissediyorum. Altın madalyayı hedefliyordum ama bronz madalya kazandım. Herkes gibi gelecekte Dünya şampiyonu ve Olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum” diye konuştu.

Yarın erkekler 90 kiloda milli judocu Mikail Özerler madalya için mücadele verecek.

Başkent Bakü'deki Ulusal Cimnastik Arena Spor Salonu'nda 20-27 Eylül tarihlerinde organize edilen şampiyonaya, 124 ülkeden 297'si kadın toplam 756 judocu katılıyor.

Milliler, ferdi ve karma takımlar müsabakalarında, 4 kadın ve 6 erkek sporcudan oluşan kadrosuyla madalya mücadelesi veriyor.

Kamil Nadirli