Diğer
Kategoriler

Dur ihtarına uymayan şüphelinin 7,5 yıl hapis cezası çıktı

Kuşadası’nda polisin şüphe üzerine durdurmaya çalışması sonucu kaçmaya çalışan şüphelinin arandığı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Dur ihtarına uymayan şüphelinin 7,5 yıl hapis cezası çıktı

16 Mayıs 2018 21:36

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler şüphe üzerine Ege Mahallesi Ümit Sokak’ta bir kişiyi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan 24 yaşındaki H.A. isimli zanlı kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından ele geçirildi. Yapılan araştırmada H.A.’nın Söke Cumhuriyet Savcılığı tarafından arandığı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. İfadesinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç