Duterte’den Kanada’ya sert eleştiriler

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler Belediyesi Birliği'nin (LMP) düzenlediği toplantıya katıldı. Duterte yaptığı konuşmada, Kanadalı yetkilileri, Filipinler'le yaptıkları helikopter anlaşmasını ülkedeki insan haklarını ihlal edilmesi endişesiyle iptal ettikleri için eleştirdi.

Duterte, "Siz Kanadalılar ne kadar aptalsınız. Vatandaşlarımız DEAŞ'a katılıyor, bu yüzden vatandaşlarımızı öldürmek için her türlü hakkımız var çünkü halkı ilgisizlikle yok etmek istemiyoruz" dedi. Duterte, “Bize çöp gibi davranıyorsunuz. Dünyanın bütün toplumları bilmelidir ki biz Filipinler Cumhuriyeti’yiz. Bize bu şekilde davranırsanız size hakaret etmeye devam ederim" şeklinde konuştu. Filipinler'de neler yaşandığını bilmeden yorum yapmanın ve eleştirinin kolay olduğunu belirten Duterte, Filipin Hava Kuvvetleri'nin, özellikle teröristlerin Maravi kuşatması sırasında hükümet güçlerine karşı ağır toplarına karşı helikopterleri satın aldığını söyledi.

Duterte ayrıca Kanadalı yetkililerin, Filipinler polisinin askeri veya cezai eylemlerde kullanmak üzere satın aldıkları ekipmanları tahliye ve insani harekatlarda kullanmak üzere sınırlandırmaları söylemelerini de eleştirdi.

Duterte, geçtiğimiz ay Kanada'dan sipariş ettiği 233 milyon dolarlık 16 Bell helikopteri sözleşmesini Kanada Hükümeti insan hakları ile ilgili anlaşmayı gözden geçirmeyi isteyince iptal etmişti.