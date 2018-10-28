Efes ilk yenilgisini aldı

Mücadeleye iki takım da karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 3 dakikayı Anadolu Efes, Beaubois ve Metecan'ın basketleri 10-9 üstün geçti. Son 3 dakikaya da 18-18 beraberlikle girilirken, son anlar ise serbest atış çizgisinde geçti. Son saniyede Herndon ile pota altından sayı bulan Sakarya Büyükşehir Belediye, periyodu 29-28 önde kapattı.

İkinci periyodun başında Douglas ile üst üste sayılar bulan Sakarya ekibi farkı 5'e çıkardı (31-36). Savunmada Efes'i durduran Sakarya Büyükşehir Belediye Douglas ile dış atışlardan, Nnoko ile de pota altından bulduğu basketlerle skoru 41-33'e taşıdı. Son dakikalarda farkı çift hanelere kadar çıkaran konuk ekip, farkın kapanmasına izin vermedi ve devreye 51-45'lik skorla önde girdi.

Üçüncü periyoda Pleiss ve Larkin basketleri ile 5-0'lık seri yakalayarak başlayan Anadolu Efes, farkı 1'e indirdi (50-51). Savunmada rakibini durduran Efes, Motum ve Micic'in basketleri ile öne geçti (61-59). Periyodun son dakikalarında savunmada Nnoko ile rakibini durduran Sakarya ekibi, hücumda da Douglas ve Salumu ile bulduğu sayılarla 76-74'lük skorla üstün tamamladı.

Dördüncü periyodun ilk dakikası 81-81 eşitlikle geçildi. Daha sonra Nnoko ve Douglas ile hücumda etkilini arttıran Sakarya Büyükşehir Belediye farkı 5'e çıkardı (81-86). Çekişmeli geçen müsabakanın son anlarında 3'lük çizgisinden isabetli oynayan Sakarya, farkın kapanmasına da izin vermedi ve parkeden de 96-86'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından lacivert-beyazlılar ligdeki ilk yenilgisini alırken, yeşil-siyahlılar ise ikinci galibiyetini elde etti. Mücadelenin en skoreri Sakarya'da 36 sayı ile oynayan Douglas olurken, Efes'de ise Pleiss 22 sayı ile takımına katkıda bulundu.

KÜNYE

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Altup Köselerli, Halil Baldemir, Alper Özgök

Anadolu Efes: Larkin 12, Beaubois 6, Doğuş 3, Metecan 5, Birkan, Motum 20, Sertaç 4, Buğrahan, Pleiss 22, Micic 14

Başantrenör: Ergin Ataman

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye: Etou 5, Herndon 6, Şafak 3, Burak 7, Salumu 8, Mustafa, Douglasx 36, Alp 9, Nnoko 22, Uğur

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. periyot: 28-29 (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye lehine)

Devre: 45-51 (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye lehine)

3. periyot: 74-76 (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye lehine)

Oğuzhan Ort