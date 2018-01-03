Ekonominin can damarları bu yıl hizmete girecek

Türkiye’nin dört bir yanında yapımı devam eden projeler peş peşe devreye girerken, bu yıl da ekonomiyi canlandıracak birçok projenin açılış ve temel atma töreni gerçekleştirilecek. Yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan 3. havalimanında ilk deneme uçuşlarının bu yıl şubat ayında başlaması beklenirken Ovit ve Cankurtaran tünelleri ile Marmaray’ın devamı olan Gebze-Halkalı hattı hizmete girecek.

Hükûmet, geride bıraktığımız 2017 içinde birçok projenin açılışını gerçekleştirirken bir çok projenin de temelini attı. 2017’nin önemli adımı yerli otomobil için 5 babayiğidin çıkması oldu. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding tarafından Türkiye’nin otomobili için Ortak Girişim Grubu oluşturuldu. Bu yıl yerli otoyu üretecek şirket kurulacak. Geçtiğimiz yılın ikinci büyük adımı ise Çanakkale 1915 Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun temelinin atılması oldu. Ayrıca 2017’de Zigana Geçidi, Çandarlı Otoyolu, Yenikent-Temelli yolu, Ankara-Kahramankazan yolu, Kemaliye-Dutluca yolu, Ankara Keçiören Metrosu, Mersin Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyol Kesimi, Çanakkale Havalimanı Terminal binası, Meriç Köprüsü, Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolu, Üsküdar-Ümraniye Metro hattı ile Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası’nın temelleri atıldı. 2018 yılı ise dev açılışlara sahne olacak. Bu yılın en önemli açılışı İstanbul Üçüncü Havalimanı olacak. Tamamlandığında 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olan havalimanına ilk uçak 2019 Şubat ayında inecek. Ancak resmî açılış 29 Ekim’de gerçekleştirilecek. ‘Çılgın Proje’ Kanal İstanbul’un temelinin de 2018’de atılması bekleniyor. Güzergah belirleme çalışmalarında sona gelinen projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor. Bu yıl tamamlanması beklenen bir diğer proje de Rize-Erzurum yolu üzerindeki Ovit Tüneli. Ovit tamamlandığında Türkiye’nin ve Avrupa’nın birinci, dünyanın ikinci en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Bu yıl açılması beklenen diğer projeler ise şöyle:

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN SEFERLERİ BAŞLIYOR

Artvin’i sahille birleştirecek olan Cankurtaran Tüneli, İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli ve Van-Hakkâri yolundaki Güzeldere Tüneli'nin açılışı bu yıl yapılacak.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının test sürüşleri başlayacak.

Ankara’da Sincan’la Kayaş arasında hizmet veren banliyö hattını metro seviyesine çıkaracak olan Başkentray bu yıl işletmeye açılacak.

AKM-Gar- Kızılay metro hattının yapımına 2018’da başlanması planlanırken “Metro Esenboğa” projesi hazırlanacak.

İstanbul’da 27 km’lik Yeni Havalimanı- Halkalı Metro Hattının ihalesine çıkılacak.

Türkiye Gazetesi