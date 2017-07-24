El emeği ile yapılan dondurma daha sağlıklı

Bilecik Bahçelievler Mahallesi Bilecik Belediyesi Yaşayan Kent Müzesi karşısında hizmet veren dondurmacı Ramazan Yılmaz, 15 çeşit dondurmayı günlük gelen taze sütten yaptıklarını belirtti. Yılmaz, “Dondurmayı günlük gelen sütten doğal şeker, yerli salep ve doğal şekerle yapıyoruz. Keçi sütü de var, inek sütü de var. 15 çeşit dondurma var. Hepsinde keçi sütü yok, tabii ki bazılarında var” dedi.



“Doğal yaptığımız için daha sağlıklı”



Yılmaz, el emeği ile yapılan dondurmanın daha sağlıklı olduğunu ifade ederek, “Bu dondurmalar boğaz ağrıtmaz, şişirmez. Açık olarak el emeği ile yaptığımız için daha sağlıklı. En çok tercih edilen kakaolu, sade, limonlu oluyor. Şuan satışlarımız hava sıcak olduğu için iyi. Kışın da dondurmaları satmaya çalışıyoruz. Kış ayında da dondurma yemeye alıştırıyoruz insanları. Vatandaşların organik yemesini tavsiye ediyoruz. Taze sıcak süt ve doğal salep kullanıyoruz. Her şeyi doğal kullanıyoruz. Günlük 150-200 kilo arasında dondurma yapıyoruz. Üstüne koyduğumuz fındık ve sosu ise müşterinin zevkine bırakıyoruz” dedi.

Cem Kaan Toka