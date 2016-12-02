Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın 2. dalgasında 21 Kasım 2016 tarihinde 21 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 36 şüpheli kişi yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 5’i muvazzaf asker olmak üzere toplam 16 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 13’ü asker 19 şüpheli şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol ile serbest kaldı, 1 şüpheli şahıs alınan ifade sonrası serbest kaldı.

Soruşturmanın 4 Kasım 2016 tarihindeki ilk dalga operasyonunda 29 şüpheli şahıs yakalanarak, 9’u asker olmak üzere toplam 18 şüpheli şahıs tutuklanmış, 5’i asker olmak üzere toplam 11 şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Her iki operasyonda 14’ü asker toplam 34 şüpheli şahsın tutuklandığı, etkin pişmanlıktan faydalanarak örgütün işleyişi hakkında samimi beyanlarda bulunan toplam 31 kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Murat Sürücü



