Elmalı’da 2 bin 300 mahkum kapasiteli 2 cezaevinin inşaatı sürüyor

Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi sınırları içerisinde 2017 yılı Temmuz ayında inşaat çalışmaları başlayan T Tipi Kapalı ve Standart Açık Ceza İnfaz Kurumlarının çalışmaları devam ediyor. 700 günlük proje süresi sonunda 2019 yılı Mayıs ayında faaliyete geçmesi planlanan ceza infaz kurumları toplamda 408 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruluyor. Toplam 27 bin metrekarelik kapalı alanın bulunduğu yerleşkede 13 bin metrekareyi cezaevi ana binaları oluşturacak. Hem açık hem de kapalı ceza infaz kurumunu içerisinde barındıran projede, yaklaşık 200 personelin görev yapacağı bir jandarma karakolu da bulunuyor. Mahkum kapasitesi bin 800’ü kapalı, 500’ü açıkta olmak üzere toplamda 2 bin 300 olması planlanan infaz kurumlarında 500’e yakın da personel çalışacağı öngörülüyor. Bu personeller için ise Elmalı İlçesi Yeni Mahalle mevkiinde toplamda 160 lojman yapılacak.

"10 bine yakın mahkum barındırabilecek geniş bir yerleşke"

Yapılan 2 ceza infaz kurumunun yanındaki bin dönümlük arazinin tahsis aşamasında olduğunu kaydeden Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, yakın bir süre içerisinde aynı ölçülerde 2 yeni cezaevinin de kurulabileceğini söyledi. Kapanan cezaevleriyle birlikte mevcut bölgenin yeni cezaevleri yapımı için elverişli olduğuna değinen Çiçek, "Bölgede çok güzel bir arazi sunduğumuzdan dolayı buralara da yeni cezaevlerinin yapılabileceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte tahmin ettiğimiz gibi gerçekleşirse 10 bine yakın mahkum barındırabilecek geniş bir yerleşke olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Suat Metin

