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Emniyet: Kazaların yarısından çoğu gün batımından sonra oluyor

Tatil sebebiyle yola çıkacak araç sürücüleri uyaran Emniyet Genel Müdürlüğü, ölümlü kazaların yarısından çoğunun gün batımından sonra meydana geldiğini duyurdu.

Emniyet: Kazaların yarısından çoğu gün batımından sonra oluyor

18 Haziran 2018 09:19

Sürücülerin bayramlarda dikkat etmesi gereken genel kurallarla alakalı bir açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, bayramda yola çıkacak sürücünün önce silecek ve farların bakımını yapması gerektiğini bildirdi. Lastik kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada şu uyarılara yer verildi: "Araca yüklenen eşyalar iyice sabitlenmeli. Ani frenleme durumunda ileri kayma, savrulma, dökülme gibi sürücü ve yolcu güvenliğini tehdit edebilecek durumların meydana gelmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Aracın zorunlu mali sigortası ve muayenesinin süresinin bitip bitmediği kontrol edilmelidir. Harekete başlamadan önce koltuk, başlık, ayna ayarları yapılmalı ve emniyet kemeri takılmalıdır. Araçta dikkati dağıtacak şekilde radyo dinlemek, cep telefonu ile konuşmak ve başka işlerle ilgilenmek kaza sebebidir. Sadece araç kullanılmalıdır. Asla alkol alınmamalıdır. Araç sakin kullanılmalı, diğer sürücü hatalarına karşılık verme eğilimi gösterilmemelidir. Uzun yola çıkmadan önce ve yolculuk süresince; kesinlikle uyku alınmış ve yeterli dinlenme sağlanmış olmalıdır." 

Gece yolculuğundan kaçının 

Araçta güncel bir karayolları haritası bulundurulması gerektiğinin dile getirildiği açıklamada, araç arkasına takılarak veya konvoy şeklindeki gitmeden kaçınılması tavsiye edildi. Açıklamada, "Gece yolculuğunda kat edilen mesafe, gündüz kat edilen mesafeden 3 kat daha az olmasına rağmen, tüm kazaların yarısından fazlası gün batımından sonra meydana gelmektedir. Bu nedenle görüş zafiyetinin üst düzeyde olduğu gece yolculuğu çok tercih edilmemelidir. Yolculuğun son kısımları kaza riski bakımından en tehlikeli yerlerdir. Yolun az kalması yorgunluğa çare değildir. Sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen her unsurun, kaza riskini artıracağı unutulmamalıdır.Aslında kazalardan korunmak bizim elimizde çünkü yaşanan kazaların çoğu gerekli dikkat ve özen gösterildiğinde öngörülebilir ve önlenebilir durumlardır." denildi.  

 

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