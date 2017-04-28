En çok yazlık aranan 7 tatil beldesi!

Yazlık satın alırken dikkat edilecek en önemli kriterlerden biri de lokasyon… Yazlık satın alınacak olan lokasyon belirlenirken birçok kritere dikkat etmek gerekiyor.

Peki, en çok hangi bölgelerde satılık yazlık aranıyor? İşte Zingat.com’un verilerine göre en çok yazlık aranan bölgeler…

1. Didim / Aydın

Aydın’ın yazlık bölgelerinden biri olan Didim, en çok yazlık aranan bölgeler listesinin başında yer alıyor. Aydın Didim’de bir satılık konutun ortalama fiyatı 124 bin TL ile 207 bin TL arasında değişiyor. Bölgeden alınan bir konutun geri dönüş süresi ise 19 yıl.

2. Karasu / Sakarya

Son yıllarda yazlık bölgeler arasında yükselişe geçen yerlerden biri de Sakarya’nın Karasu ilçesi… Karasu; İstanbul’a yakınlığı, mükemmel doğası ve uygun fiyatlı konutları sebebiyle yazlıkçıların dikkatini çekiyor… Sakarya’da bir konutun ortalama satış fiyatı 172 bin 660 TL. Mart 2017 verilerine göre Karasu’da konut metrekare fiyatları 1.559 TL /m2 oldu. Bölgeden satın alınan bir konutun geri dönüş süresi ise 20 yıl.

3. Şarköy / Tekirdağ

Tekirdağ, yazlık bölge olarak tercih edilen yerlerden biri… Tekirdağ’ın en çok tercih edilen ilçelerinden Şarköy’de bir konutun ortalama satış fiyat aralığı 100 bin TL ile 168 bin TL arasında değişiyor. Tekirdağ’da satın alınan bir konutun geri dönüş süresi 18 yıl.

4. Edremit / Balıkesir

Ege’nin en güzel bölgelerinden biri olan Edremit, Kaz Dağları’na olan yakınlığı, zeytin ağaçları ve doğasıyla yazlık satın almak isteyenleri cezbediyor. Balıkesir’e bağlı olan Edremit’te bir konutun ortalama satış fiyat aralığı 130 bin TL ile 217 bin TL arasında değişiyor. Edremit’ten alınan bir konutun geri dönüş süresi ise 21 yıl.

5. Kuşadası / Aydın

Türkiye’nin turizm cennetlerinden biri olan Kuşadası, Aydın’ın tatil beldelerinden bir diğeri… Özellikle yabancı yatırımcıların yazlık satın almak için tercih ettiği Kuşadası’nda bir konutun ortalama fiyat satış aralığı 143 bin TL ile 238 bin TL arasında değişiyor. Bölgeden alınan bir konutun geri dönüş süresi 17 yıl.

6. Gümüşyaka / Silivri-İstanbul

İstanbul’a bağlı olan Silivri’nin Gümüşyaka beldesi yazlık satın almak isteyenlerin en çok aradığı bölgelerden biri. İstanbul’a yakın bir tatil beldesi isteyenlerin tercihi olan Silivri’de bir konutun satış fiyat aralığı 166 bin TL ile 276 bin TL arasında değişiyor. Bu bölgeden alınan bir konutun geri dönüş süresi ise 22 yıl.

7. Çeşme / İzmir

İzmir’in en popüler tatil beldesi olan Çeşme’de özellikle son yıllarda konut fiyatları yükselmeye başladı. Çeşme’de bir konutun satış fiyat aralığı 353 bin TL ile 588 bin TL arasında değişiyor. Çeşme’de bir konutun geri dönüş süresi ise 23 yıl.

- Fiyat ortalamasında 100 metrekarelik bir konut baz alınmıştır.

- Liste, Zingat.com’un 25 Mart ile 25 Nisan 2017 tarihleri arasındaki ilan arama verilerine göre hazırlanmıştır.

Kaynkak: Zingat.com