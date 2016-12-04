Hizmetlerinin odağına insanı koyan Yıldırım Belediyesi, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla 18 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildiği dayanışma gecesi, Yıldırımlıların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Barış Manço Kültür Merkezi’nde Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Vali Yardımcısı Ergun Güngör, 25. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili İsmet Su, 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, İl Müftü Vekili Durmuş Ayvaz, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Numan Şeker, Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi Başkanı Metin Şenol, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Yıldırım Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Eroğlu ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı.

‘Kocaman yürekleri ile engelleri aşıyorlar’

Biri akülü, 6’sı yetişkin ve 11’i çocukların kullanımına uygun olan tekerlekli toplam 18 sandalyenin ihtiyaç sahiplerine verildiği etkinlikte; engelli vatandaşların kadınlar, çocuklar ve gençlerle birlikte öncelikli hizmet gruplarının içerisinde yer aldığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım engelli oranı en yüksek ilçelerden biri. Nüfusumuzun yüzde 13’ü fiziki dezavantaj sahibi. İdeal şehir Yıldırım hedefinde, insan onuruna yakışır yaşam ve şehir sunmak adına çok sayıda projeyi hayata geçirdik, bir o kadarı da yakında hizmete girecek. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak için çalışmak bizlere mutluluk veriyor. Yıldırım Belediyesi olarak bu vatandaşlarımızın dezavantajlarını avantaja çevirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Müzik Akademisi ve Engelsiz Mutfak gibi projelerimizin yanı sıra, engelli sporcularımıza sağladığımız desteklerle elde ettikleri sonuçlar, bu kocaman yüreklere sağlanacak küçük bir destekle neler başarılacağının göstergesi” şeklinde konuştu.

‘Mutluluklarını paylaşıyoruz’

Yıldırım’ın çok yakında ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’ne de kavuşacağını müjdeleyen Başkan Edebali, projeyi başlıca sorumluluklarından biri olarak kabul ettiklerinin altını çizerek, “Merkezimizde engelli kardeşlerimizi meslek sahibi yapacağız. Öğrendiklerini üretime çevirmelerine imkan tanırken, ürünlerini satabilecekleri alanlar kurarak satış ve pazarlama desteği de vereceğiz. Bu kardeşlerimiz böylelikle ekonomik yaşama katılım sağlayacaklar. Daha öncesinde birilerine muhtaç olarak yaşamlarını devam ettirmeye çalışan engelli vatandaşlarımız, hem hobi sahibi hem de meslek sahibi olarak Yıldırım’daki üretimin birer parçası konumuna gelecekler. Bizler dezavantajlı bireylerimizin mutluluklarını paylaşırken, engellerin yalnızca insanların zihinlerinde ördükleri duvarlar olduğunu biliyoruz” dedi.

‘Yıldırım bir adım önde’

Bursa Vali Yardımcısı Ergun Saatçi ise yaptığı konuşmada, “Engellilerimizin sorunları sadece kendilerinin değil, ailelerinin, toplumun ve tüm ülkenin sorunudur. Devletimizin son yıllarda yaptığı düzenlemeler ile bu vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına önemli adımlar atıldı. Yıldırım Belediyesi de üzerine düşeni yaparak bu konuda her zaman büyük işler başarıyor” dedi.

‘Engellilerin sosyal yaşama katılımını sağlıyoruz’

Böylesine önemli bir etkinliği düzenleyerek engelli vatandaşlara verdiği önemi gösteren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de “İnsanın çok olduğu, insanlığın kıt olduğu, bir damla petrolün, bir damla kandan daha değerli bir dönemdeyiz. Kolunun olmaması, gözünün olmaması, kulağının duymaması engel değildir. Engel olan vicdanların paslı olmasıdır. AK Parti hükümetleri ve yerel yönetimlerimiz son 15 yılda engellilere yönelik uyguladığı projeler sayesinde sosyal yaşamın içine dahil ederek hem kamuda hem de özel sektörde iş bulmaları ile ailelerinin de özel haklardan faydalanmalarını sağladı.” diye konuştu.

‘Yıldırım Türkiye’ye örnek oluyor’

Yıldırım’da dezavantajlı bireylere yönelik uygulanan pozitif ayrımcılığın Türkiye genelinde yankı bulduğunu belirten Bakan Çelik, “Ülkemizin birçok yerinde engelli vatandaşlarımız artık unutulmuyor. Onların yaşamlarını kolaylaştıran çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Yıldırım Belediyesi’nin de bu konuda bir adım önde olduğunu görüyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi sadece Bursa’yı değil, tüm Türkiye’yi heyecanlandıran projenin diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum. Bu tür çalışmalar dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve mutluluklarını artıracak. Engellilerin, engelsiz bir hayat sürmesi için mücadele veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve ekibini kutluyorum” ifadelerini kullandı. Etkinlik tekerlekli sandalyelerin teslimi ve Yıldırım Belediyesi Müzik Akademisi’nin konseri ile devam etti. Başkan Edebali’nin de eşlik ettiği şarkıların ardından halk oyunları gösterisi ile gece sona erdi.