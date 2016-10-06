Uçak bileti sitesi Enuygun.com, Antalyalıların tatil tercihleri kapsamında hem yurt dışında hem de yurt içinde en çok nerelere gittiklerini ve yolculuklarında hangi gün ve saatleri tercih ettiklerini analiz etti. Enuygun.com verilerine göre, Antalyalılar seyahat için yurt içinde İstanbul, Adana, İzmir, Trabzon, Kıbrıs ve Gaziantep’i yurt dışında ise Bakü, Bişkek, Tahran, Düsseldorf, Amsterdam, Viyana, Moskova ve Münih’i tercih ediyor. Yıl boyunca en çok ağustos ayında uçakla seyahat eden Antalyalıların büyük çoğunluğunun çarşamba günleri saat 07:00-09:00 arası uçmayı tercih ettiği görüldü.

Kullanıcılarına binin üzerinde havayolu şirketi arasından kendileri için en uygun uçak biletini rahatlıkla bulup kolayca satın almalarını sağlama amacıyla faaliyet gösteren Enuygun.com, tatil severler dünyanın dört bir tarafından Antalya’ya akın ederken Antalyalıların tatil için nerelere, hangi gün ve saatlerde seyahat etmeyi tercih ettiğini araştırdı. Enuygun.com verilerine göre, Antalyalıların yurt içinde en çok uçak bileti aldıkları rotaları İstanbul, Adana, İzmir, Trabzon, Kıbrıs ve Gaziantep oluşturdu. Yurt dışında ise Bakü, Bişkek, Tahran, Düsseldorf, Amsterdam, Viyana, Moskova ve Münih, Antalyalıların seyahat etmeyi tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor. Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitelerinden olan Enuygun.com’un verilerinden derlenen bilgilere göre, Antalyalılar yıl içinde en çok ağustos ayında seyahat ediyor ve ağırlıklı olarak çarşamba günleri saat 07:00-09:00 arasında uçmayı tercih ediyor.

Tatilini turizm cenneti Antalya’da geçirmeyi tercih eden tatil severler ise en çok cuma günü saat 20:00-21:00 arasındaki Antalya uçuşlarına bilet alıyor. Ülkemizin gözde tatil beldesi Antalya’nın her bir bölümü, birbirinden farklı doğal ve tarihi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.