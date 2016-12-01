Sarıyer'de dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun için Beşiktaş Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Erdal Tosun'un cenazesi kültür merkezinin sahnesine getirildi. Törene, Tosun'un Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ gibi çok sayıda sanatçı dostu, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende, Erdal Tosun'la Bir Demet Tiyatro'da birlikte rol alan Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ konuşma yaptı.

Erdal Tosun'un cenazesi Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa Bakırhan - Ufuk Kıvık