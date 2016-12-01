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Erdal Tosun için tören düzenleniyor

İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden usta oyuncu Erdal Tosun için Beşiktaş Kültür Merkezinde tören düzenleniyor. Törene çok sayıda oyuncu katıldı.

Erdal Tosun için tören düzenleniyor
Erdal Tosun için tören düzenleniyor - Foto Galeri

01 Aralık 2016 12:55

Sarıyer'de dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun için Beşiktaş Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Erdal Tosun'un cenazesi kültür merkezinin sahnesine getirildi. Törene, Tosun'un Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ gibi çok sayıda sanatçı dostu, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende, Erdal Tosun'la Bir Demet Tiyatro'da birlikte rol alan Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ konuşma yaptı.
Erdal Tosun'un cenazesi Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. 

Mustafa Bakırhan - Ufuk Kıvık

Etiketler: erdal tosun, İstanbul Sarıyer


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