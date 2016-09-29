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Erdoğan: 15 Temmuz resmi tatil olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27. Muhtarlar buluşmasında 15 Temmuz'un resmi tatil olacağını açıkladı.

Erdoğan: 15 Temmuz resmi tatil olacak

29 Eylül 2016 12:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki 27. Muhtarlar buluşmasında muhtarlara seslendi. 

15 Temmuz resmi tatil olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her 15 Temmuz'un Şehit ve Gaziler günü olarak tatil ilan edildiğini açıkladı.

"Kimse Fransa’ya diyor mu ?"

Türkiye’deki OHAL uygulamasına yurtdışından gelen eleştirilere cevap veren Erdoğan “Dünyadan kimse Fransa’ya diyor mu ‘siz 1 yıl OHAL ilan ettiniz’ diye. Bizim bakan arkadaşlara akıl veriyorlar, ‘1 yıl OHAL Türkiye için doğru değil, 3 ayı bir daha uzatmayın’ diye. Dur bakalım, sabırlı ol, belki 12 ay da yetmeyecek. Bizim görevimiz bu milletin can, mal, akıl güvenliğini korumak ve devam ettirmektir. Kimse bize takvim belirlemesin. Kimse bizim yol haritamızı tayin etmesin. Bu yol haritasını bu ülkenin hükümeti ve kurumları belirler. Bunlar kalkıyor bize yol haritası çiziyor. Siz bir defa ne zaman Türkiye’ye dost oldunuz, gerekli olan destekleri verdiniz. Hepsi bu darbenin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyordu. Bunların hepsinin bilgileri bize ulaştı, zil takım oynamaya çalışanlar vardı. Ama Rabbim, milletim onlara bu fırsatı vermedi. Türkiye Fransa’daki terör olayları ile mukayese edilemeyecek kadar ağır terör saldırılarına ve daha önemlisi bir darbe girişimine sahne oldu. Bu bakımdan OHAL’in uzatılması kararını milletimin anlayışla karşılayacağına ve destekleyeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Etiketler: 15 Temmuz resmi tatil, Muhtarlar buluşması


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